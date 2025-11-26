可成科技捐贈幫浦消防車　強化南市消防局多功能救災戰力

▲可成科技捐贈幫浦消防車，由協理李士瑋（左）代表致贈，消防局專委黃輝林（右）代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

可成科技股份有限公司長期投入公益，再度以行動支援城市安全，26日捐贈台南市消防局1輛幫浦消防車，捐贈儀式於消防局舉行，由可成科技協理李士瑋代表捐贈，消防局專門委員黃輝林代表受贈並回贈感謝狀，氣氛溫暖而隆重。

可成科技以鋁合金壓鑄技術起家，長年專注消費性電子產品外殼及機構件研發，客戶橫跨多家國際大廠。面對全球產業升級浪潮，企業自2020年啟動轉型，將精密加工能力擴充至醫療、半導體設備與航太等高門檻領域，並已展現成果，為未來成長奠下厚實基礎。

在深耕產業的同時，可成科技也持續關懷社會，過去曾捐贈消防救災裝備、弱勢團體用車、除菌機及閱讀雜誌等多樣物資，本次再度捐贈的幫浦消防車，配備高壓細水霧系統、水箱與拖船勾，總價值達250萬元。該車具備高機動、高效節水特性，不僅能有效降低受災戶水損，於水災時更可拖曳船艇投入救援，完全契合消防局近年推動多功能救災車輛的方向。

市長黃偉哲表示，感謝可成科技展現企業責任感，以實際行動提升台南的災害應變能量。他強調，政府資源有限，而民間力量無窮，這輛多功能消防車不僅補強南市救災裝備，更提升消防搶救效率，讓市民的居住安全再往前一步。

消防局長李明峯指出，面對氣候變遷與多元災害型態，消防局持續提升專業與裝備，本次可成科技捐贈的幫浦消防車，不只強化救災能力，更象徵企業與政府攜手守護城市安全的共同承諾。他感謝可成長期支援，讓消防人員在面對各類災害時能擁有更強健的後盾。