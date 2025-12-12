消防之友會致贈獎勵慰問金　感謝南市一大隊火警半月奮戰守護城市

▲ 消防之友會於會員大會中頒發慰問金，感謝第一大隊在烏樹林火警期間的辛勞付出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第一辦事處11日晚間於海宴餐廳舉辦會員大會，同步舉行「烏樹林風災廢棄物暫置場火災」慰問金頒發儀式，向在半月長戰役中堅守崗位的消防弟兄致意，感謝他們在濃煙與高熱間依然撐住城市的安全防線。

這起廢棄物火警從11月21日延燒至12月3日，歷時近12天，對第一救災救護大隊的裝備調度與消防人力形成巨大壓力。消防之友會特別頒發慰問金，感謝第一線同仁在惡劣環境中堅定履行使命，展現「危難在前、使命在心」的消防精神，也象徵民間力量與地方救災體系緊密合作，共同打造更韌性的安全網。

消防之友會第一辦事處處長陳志宏表示，今年風災、水災、火警不斷，消防人員始終盡忠職守，是守護社區安全的堅實後盾。此外，會中也表揚10月4日捐血活動的贊助單位，當日成功募集近 500 袋熱血，展現社會暖度。

第一大隊長邱國禎指出，處理本次火警期間，南消一大累計出動消防車178車次、警義消463人次、無人機空拍勘查38架次，並使用消防機器人輪替支援，足證救災任務艱辛。他代表全體人員感謝消防之友會的支持，「這份力量，是消防人員繼續向前的養分」。

消防局長李明峯表示，在消防與義消人員12天的持續奮戰下終於撲滅火勢。他感謝消防之友會的鼓勵，讓第一線同仁在面對災害挑戰時更有後盾，也讓臺南能以更堅強的姿態應對未來可能的災害。