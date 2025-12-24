彰化溪湖鄉公所中招！臉書2度遭盜用　40歲+充實課程藏陷阱

▲彰化溪湖鎮公所臉書遭駭客入侵。（圖／溪湖鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮公所官方臉書粉絲專頁，疑遭駭客入侵，還被盜用發布「40歲以上充實課程」等不實資訊，並附上來路不明的連結或QR Code。鎮公所嚴正聲明，這些貼文與連結，均非官方發布，鎮長何炳樺緊急呼籲，詐騙集團更利用粉絲專頁發布假的課程訊息，試圖騙取鄉親的個人資料，請大家千萬提高警覺，不要上當。

何炳樺表示，駭客盜用公所粉絲專頁後，詐騙集團的目的，就是誘使民眾點擊連結，進而竊取個人資料，甚至可能導向詐騙匯款。因此，何炳樺特別強調「請鄉親朋友絕對不要點擊任何可疑連結、不要掃描陌生QR Code、更不要在不明頁面填寫姓名、身分證、電話或銀行資訊。」

▲彰化溪湖鎮公所臉書遭駭客入侵。（圖／溪湖鎮公所提供）

溪湖鎮公所鄭重澄清，公所絕不會透過Facebook等社群媒體，要求民眾匯款、購買遊戲點數，或索取銀行帳戶密碼。 任何涉及金錢交易的要求，都必定是詐騙！對於粉絲專頁遭盜用，造成鄉親的困擾與不安，鎮公所深表歉意。

何炳樺強調，對於詐騙集團這種目無法紀、利用公部門名義欺騙鄉親的惡劣行徑，溪湖鎮公所是服務鄉親的地方，絕不容許成為犯罪工具。目前我們已積極聯繫相關單位進行處理，並蒐集證據追究法律責任。這種挑戰公權力、破壞社會信任的行為，我們絕對零容忍，一定追查到底！

並請各位鄉親「一傳十、十傳百」，互相提醒家中的長輩。若有任何疑問，請直接撥打公所電話求證，或撥打 165 反詐騙專線。