政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共日均駭我關鍵基礎設施263萬次　國安局：賴清德就職週年達高峰

▲國安局表示，中共網駭我關鍵基礎設施次數，以總統賴清德就職周年。（圖／記者林敬旻攝）

▲國安局表示，中共網駭我關鍵基礎設施次數，以總統賴清德就職週年期間達年度高峰。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅，國安局今（4日）表示，中共對我國關鍵基礎設施，每日平均侵擾數為263萬次，較2024年成長6%，以能源、緊急救援與醫院領域增幅最為明顯，相關網路侵擾活動的時間點，與解放軍對台「聯合戰備警巡」，具一定程度關聯性，尤在5月總統就職週年期間達到年度高峰；此外中共5大駭客組織密集探測我國能源產業網路設備及工控系統，同時中共網軍也會駭侵我半導體與軍工企業的上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規劃與決策情報。

國安局4日指出，他們近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，在整體趨勢部分，我國安情報團隊2025年蒐報資安事件，中共對我國關鍵基礎設施，包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類，每日平均侵擾數為263萬次，較2024年成長6%；另關鍵基礎設施遭中共駭攻案件與2024年相較，以能源、緊急救援與醫院領域增幅最為明顯。

國安局說，中共對我網駭具政軍施壓特點，2025年相關網路侵擾活動的時間點，與解放軍對台「聯合戰備警巡」，具一定程度關聯性；另外，在我國重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共亦會升高網路侵駭活動，尤在2025年5月總統就職週年期間達到年度高峰。

▲2023至2025年我國關鍵基礎設施遭侵擾情形。（圖／國家安全局提供）

▲2023至2025年我國關鍵基礎設施遭侵擾情形。（圖／國家安全局提供）

▲2025 年 9 大類關鍵基礎設施遭駭消長圖。（圖／國家安全局提供）

▲2025 年 9 大類關鍵基礎設施遭駭消長圖。（圖／國家安全局提供）

在駭侵手法部分，國安局表示，中共網軍以「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）、「社交工程攻擊」及「供應鏈攻擊」等4 大攻擊手法為主，且靈活交錯運用。其中「軟硬體漏洞攻擊」占比超過5成，反映中共積極擴充「漏洞武器化」（Vulnerability Weaponization）的技術能量。

在攻擊目標方面，國安局指出，中共5大駭客組織包括：BlackTech（黑科技）、FlaxTyphoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41 及UNC3886，將我能源、醫療、通訊、政府及科技等關鍵基礎設施列為重點攻擊目標。尤其密集探測我國能源產業網路設備及工控系統，並暗植惡意程式；此外，以加密勒索軟體攻擊我國大型醫療院所，妨礙醫院運行，且將醫療機構駭竊資料在暗網論壇兜售，2025年已傳散至少20次。

▲2025 年中共對我國關鍵基礎設施攻擊手法占比。（圖／國家安全局提供）

▲▼2025 年中共對我國關鍵基礎設施攻擊手法占比。（圖／國家安全局提供）

▲。（示意圖／記者高兆麟攝）

▲國安局指出，中共網軍會駭侵我半導體與軍工企業的上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規劃與決策情報。（示意圖／記者高兆麟攝）

國安局也指，同時，中共網軍攻擊我通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商電腦系統，並從中滲透機敏與備援鏈路。針對我中央政府特定單位，則發動高客製化社交電郵攻擊；另外，除鎖定我國科學園區發動攻擊外，亦駭侵半導體與軍工企業的上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規劃與決策情報。

國安局表示，2025年以來，印太國家、北約及歐盟網安機構及情報單位，多次指出中共係全球網路安全威脅主要來源國，且中共已全面結合軍事、情報、產業與科技等公、私部門，透過各種網駭手段與技術，提升對外網攻的穿透性及隱蔽性。面對中共網駭威脅，本局將持續與國安情報團隊、政府相關機關，透由資安聯防及通報機制，即時通報並應處中共對臺駭侵活動。

▲2025 年中共對我關鍵基礎設施駭攻之前 5 大駭客組織。（圖／國家安全局提供）

▲▼2025 年中共對我關鍵基礎設施駭攻之前 5 大駭客組織。（圖／國家安全局提供）

國安局說，他們在2025年已與全球30多個國家召開資安對話及技術會議，期透過與國際友盟緊密合作，機先掌握中共網軍攻擊態樣，並聯合查察惡意中繼站，以襄助政府決策及應變整備，提升我關鍵基礎設施整體防護韌性及量能，也提醒國人重視資安防護，警覺中共對我網駭威脅，共維我國整體網路安全。

▲2025 年國際示警中共網駭威脅情形。（圖／國家安全局提供）

▲▼2025 年國際示警中共網駭威脅情形。（圖／國家安全局提供）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

中國數度攻擊、恐嚇綠委沈伯洋，沈近日再遭中國鎖定。中國官媒與社群近日不斷散播用衛星照所拍攝沈伯洋台北居住地與工作地點，直接標明靠近大安森林公園；嗆「給一點大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」對此，沈伯洋今（3日）回應，中共軍演沒有討到什麼便宜，所以可能想做一些能得分的事，可惜的是，台灣人對這類事情越來越理解後，就跟中共軍演一樣，達到的效果跟邊際效益不斷降低。

日、澳對台關切　 中方酸：十分虛偽

日、澳對台關切　 中方酸：十分虛偽

中共軍演「女友跨年夜綠了他」　軍人：飯店我出的錢

中共軍演「女友跨年夜綠了他」　軍人：飯店我出的錢

台灣2照片以實力反擊軍演　百萬YT網紅形容：讓中共空軍大腦裸奔

台灣2照片以實力反擊軍演　百萬YT網紅形容：讓中共空軍大腦裸奔

中國稱數十國支持軍演　外交部：為虎作倀國際社會自有公評

中國稱數十國支持軍演　外交部：為虎作倀國際社會自有公評

中共駭客網軍國安局

