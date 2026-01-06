　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逗笑習近平！李在明拿小米手機「嗨玩自拍」　收到彭麗媛演唱專輯

▲▼南韓總統李在明、中國國家主席習近平5日進行會談。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明、中國國家主席習近平5日進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明前往中國進行國是訪問引發關注。昨（5）日，他在北京人民大會堂與中國國家主席習近平進行90分鐘會談後，兩人共同出席長達2小時的國賓晚宴，氣氛輕鬆熱絡。李在明更拿出去年在慶州APEC峰會時獲贈的小米智慧型手機，與習近平夫婦開心自拍，並互贈象徵友誼的禮品，展現韓中關係回溫的象徵畫面。

根據《韓聯社》，李在明此行是以國賓身分出訪中國，5日晚間在北京人民大會堂與習近平完成雙邊會談後，於晚間6時40分至8時40分出席國賓晚宴。南韓國家安保室長魏聖洛在簡報會議指出，韓中兩國約有100多位人士出席晚宴，延續去年11月在慶州APEC峰會未竟的對話，整體氣氛融洽。

晚宴期間，中國人民軍樂團演奏韓中兩國樂曲各6首，合計12首。韓國曲目包括《恨五百年》、《故鄉之春》、《桔梗謠》與《阿里郎》等，中國方面則演奏多首具有代表性的樂曲，其中包括中國第一夫人彭麗媛曾演唱過的知名歌曲《誰不說俺家鄉好》。

此外，晚宴後段的文化表演中，還安排了韓國歌曲《愛情如夢》的三重奏演出。

▼李在明拿起小米手機，與習近平親切自拍。（圖／翻攝自X）

▲▼李在明拿起小米手機，與習近平親切自拍。（圖／翻攝自X）

晚宴結束後，李在明在社群平台X上傳與習近平自拍的照片，並以「畫質果然不錯吧？」為題，幽默寫道，自己是用在慶州APEC峰會時獲習近平贈送的小米智慧型手機，與習近平夫婦合影，還笑稱「多虧如此，拍到人生照」。他也表示，隨著雙方更頻繁近距離交流，韓中關係逐步回歸正軌，未來將持續加強溝通與合作。

對於此次互動所累積的個人交情，魏聖洛評價，繼上次慶州APEC後，兩國領導人之間的私人交流「更上一層樓」，是此次訪問的重要成果之一。

除了輕鬆互動，雙方也交換具有象徵意義的國禮。李在明與其夫人金惠景在國賓晚宴上，向習近平與彭麗媛致贈事先準備的禮品。

李在明送給習近平的是大型「麒麟圖」與金箔龍紋畫框。《麒麟圖》由民畫作家嚴在權（筆名曉泉）所繪，重現19世紀末所流傳的作品，麒麟象徵聖人出世、太平盛世、子孫繁盛，李桃象徵長生不老，牡丹象徵富貴榮華。至於龍紋畫框則寓意權威、長壽與繁榮。

▲▼李在明贈送《麒麟圖》給習近平，象徵聖人出世與榮華富貴。（圖／大韓民國青瓦台）

▲李在明贈送《麒麟圖》給習近平，象徵聖人出世與榮華富貴。（圖／大韓民國青瓦台）

彭麗媛方面，則收到由南韓工藝名家製作的探花流蘇飾品及美容儀器。南韓政府同時也將預計捐贈給中方的清代石獅像照片集一併轉交。作為回禮，中方致贈給李在明夫婦的是收錄彭麗媛演唱歌曲的專輯CD。

值得注意的是，李在明與習近平在正式會談場合的穿著同樣成為話題。兩人去年在慶州會晤時曾不約而同繫上藍色領帶，象徵關係改善；此次北京會談，則雙雙選擇紅色領帶，再度被解讀為「默契展現」。

在會談前，中國方面也為李在明舉行正式歡迎儀式。人民大會堂前懸掛南韓太極旗與中國五星旗，李在明與習近平一同檢閱儀仗隊；同時，中方依國賓禮遇，在天安門廣場鳴放21響禮炮，凸顯對此次韓中高峰交流的高度重視。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

【被女生貼近摸頭】卡皮巴拉耳朵秒抖動超可愛！

國際熱門新聞

機師薪資單曝光！收入驚人

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

即／美國副總統范斯「住處遭襲擊」

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

馬杜洛拒認「美國4大指控」

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

委內瑞拉頒布法令　搜捕美軍支持者

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

即／報復高市早苗！中國商務部對日出口管制

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

更多熱門

相關新聞

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

南韓總統李在明率團訪問中國，約200名大企業老闆組成的商業團也隨行前往北京。其中，三星電子會長李在鎔昨（5）日被民眾直擊，他利用空檔時間前往北京的商場訪視，現身北京京東MALL雙井店，不僅詢問家居用品價格，最後還帶走100隻Labubu玩偶，成為另類話題焦點。

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

東京「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交

東京「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交

高市早苗：未關上與中國對話大門

高市早苗：未關上與中國對話大門

關鍵字：

日韓要聞南韓李在明習近平彭麗媛小米手機自拍

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面