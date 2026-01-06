逗笑習近平！李在明拿小米手機「嗨玩自拍」　收到彭麗媛演唱專輯

▲南韓總統李在明、中國國家主席習近平5日進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明前往中國進行國是訪問引發關注。昨（5）日，他在北京人民大會堂與中國國家主席習近平進行90分鐘會談後，兩人共同出席長達2小時的國賓晚宴，氣氛輕鬆熱絡。李在明更拿出去年在慶州APEC峰會時獲贈的小米智慧型手機，與習近平夫婦開心自拍，並互贈象徵友誼的禮品，展現韓中關係回溫的象徵畫面。

根據《韓聯社》，李在明此行是以國賓身分出訪中國，5日晚間在北京人民大會堂與習近平完成雙邊會談後，於晚間6時40分至8時40分出席國賓晚宴。南韓國家安保室長魏聖洛在簡報會議指出，韓中兩國約有100多位人士出席晚宴，延續去年11月在慶州APEC峰會未竟的對話，整體氣氛融洽。

晚宴期間，中國人民軍樂團演奏韓中兩國樂曲各6首，合計12首。韓國曲目包括《恨五百年》、《故鄉之春》、《桔梗謠》與《阿里郎》等，中國方面則演奏多首具有代表性的樂曲，其中包括中國第一夫人彭麗媛曾演唱過的知名歌曲《誰不說俺家鄉好》。

此外，晚宴後段的文化表演中，還安排了韓國歌曲《愛情如夢》的三重奏演出。

▼李在明拿起小米手機，與習近平親切自拍。（圖／翻攝自X）

晚宴結束後，李在明在社群平台X上傳與習近平自拍的照片，並以「畫質果然不錯吧？」為題，幽默寫道，自己是用在慶州APEC峰會時獲習近平贈送的小米智慧型手機，與習近平夫婦合影，還笑稱「多虧如此，拍到人生照」。他也表示，隨著雙方更頻繁近距離交流，韓中關係逐步回歸正軌，未來將持續加強溝通與合作。

對於此次互動所累積的個人交情，魏聖洛評價，繼上次慶州APEC後，兩國領導人之間的私人交流「更上一層樓」，是此次訪問的重要成果之一。

除了輕鬆互動，雙方也交換具有象徵意義的國禮。李在明與其夫人金惠景在國賓晚宴上，向習近平與彭麗媛致贈事先準備的禮品。

李在明送給習近平的是大型「麒麟圖」與金箔龍紋畫框。《麒麟圖》由民畫作家嚴在權（筆名曉泉）所繪，重現19世紀末所流傳的作品，麒麟象徵聖人出世、太平盛世、子孫繁盛，李桃象徵長生不老，牡丹象徵富貴榮華。至於龍紋畫框則寓意權威、長壽與繁榮。

▲李在明贈送《麒麟圖》給習近平，象徵聖人出世與榮華富貴。（圖／大韓民國青瓦台）

彭麗媛方面，則收到由南韓工藝名家製作的探花流蘇飾品及美容儀器。南韓政府同時也將預計捐贈給中方的清代石獅像照片集一併轉交。作為回禮，中方致贈給李在明夫婦的是收錄彭麗媛演唱歌曲的專輯CD。

值得注意的是，李在明與習近平在正式會談場合的穿著同樣成為話題。兩人去年在慶州會晤時曾不約而同繫上藍色領帶，象徵關係改善；此次北京會談，則雙雙選擇紅色領帶，再度被解讀為「默契展現」。

在會談前，中國方面也為李在明舉行正式歡迎儀式。人民大會堂前懸掛南韓太極旗與中國五星旗，李在明與習近平一同檢閱儀仗隊；同時，中方依國賓禮遇，在天安門廣場鳴放21響禮炮，凸顯對此次韓中高峰交流的高度重視。