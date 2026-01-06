李在明、習近平密談4小時！討論黃海、北韓對話　解禁限韓令仍成謎

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明5日在北京人民大會堂檢閱儀仗隊。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明受邀訪中進行國是訪問，昨（5）日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平進行90分鐘會談，並共同出席長達2小時的國賓晚宴，前後互動時間超過4小時。雙方就韓半島（朝鮮半島）和平、西海（黃海）漁業邊界問題、國際局勢交換意見，在委內瑞拉議題雖未完全一致，但未出現激烈對立。

根據《韓聯社》，繼去年11月初在慶州APEC峰會的首次會談，李在明與習近平5日再度進行韓中兩國會談，聚焦韓半島情勢。南韓國家安保室長魏聖洛會後說明，雙方一致認為有必要推動北韓重返對話軌道，並確認中國將持續為韓半島和平與穩定發揮「建設性角色」。習近平則回應，中方目前已在相關方向努力，未來也會持續推動。

在具體安全議題上，雙方也觸及西海（黃海）爭議。由於韓中尚未正式劃定海上邊界，兩國領導人同意自今年起，努力促成副部長級會談，推動邊界劃設相關協商。魏聖洛表示，對此議題「審慎但有所期待」，認為可能出現實質進展。

▲南韓總統李在明與金惠景夫婦出席北京人民大會堂歡迎儀式，向中國國家主席習近平與彭麗媛夫婦握手致意。（圖／路透）

文化交流方面，韓中雙方決定先從圍棋、足球等領域逐步恢復互動，並透過實務協商，研議擴大至戲劇、電影等內容產業。不過，對於外界關注北京是否鬆綁「限韓令」，魏聖洛坦言，中方仍未承認相關措施的存在，會談中僅以玩笑式回應帶過，未來走向仍難以預測。

雙方也就改善兩國民間「反韓、反中」情緒達成共識，認為有必要透過共同努力修復社會觀感。此外，韓中同意針對追加租熊貓進行實務層級討論，並在臨時政府舊址建設100週年之際，加強對中國境內韓國獨立運動史蹟的保護。

經貿議題方面，南韓方面指出，中國同意透過通用許可制度等方式，協助南韓企業更順利取得關鍵礦物資源。至於核動力潛艦建造構想，魏聖洛僅表示，南韓已充分向中國說明立場，會談中並未衍生爭議。

▲南韓太極旗、中國五星旗懸掛在北京天安門廣場毛澤東肖像前。（圖／達志影像／美聯社）

在國際議題上，兩位領導人也針對美國空襲並俘虜委內瑞拉總統馬杜洛一事分享看法。魏聖洛指出，雙方確實提及主要國際情勢，儘管立場並非完全一致，但僅止於說明與理解，未發生對立性辯論。

值得注意的是，雙方在公開發言中均未提及「韓半島或北韓無核化」。分析認為，此舉可能是考量避免觸及北韓對無核化議題的敏感神經，影響北韓重返對話的可能性。李在明僅表示，韓中兩國將為韓半島和平共同尋找「可行替代方案」，習近平則強調維護地區和平，但未直接點名北韓。

針對台灣問題，魏聖洛轉述，習近平並未提出新的要求，李在明則重申先前接受中國官媒《央視》專訪時所表明的「尊重一個中國」立場，強調目前仍維持相同態度。

此次會談原訂30分鐘，最終延長至90分鐘，加上歡迎儀式、諒解備忘錄（MOU）簽署與國賓晚宴，雙方共處時間超過4小時。