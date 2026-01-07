大掃除發現妻「外遇隨身碟」　夫綠了9年才知道

記者黃翊婷／新北報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）2021年間因故離家分居，去年1月他進行大掃除時，意外發現一個隨身碟，裡面有妻子與阿輝（化名）的曖昧對話紀錄、擁抱接吻照，這才知道自己被戴綠帽長達9年，憤而決定對兩人提告求償100萬元。新北地院法官日前審理之後，判小花和阿輝應賠償人夫35萬元較為適當。

▲人夫大掃除發現妻子的「外遇隨身碟」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小花2021年找藉口離家之後，就沒有再回來，也鮮少與家人聯繫，2025年1月間他在家中進行大掃除，意外發現一個長期未使用的隨身碟，經讀取查看，發現裡面竟然存有小花和阿輝的對話紀錄文字檔、語音檔、擁抱接吻照等資料。

人夫表示，他這才知道小花和阿輝早在9年前就發生不正當男女交往關係，兩人交往期間多次發生性行為，對話內容也有許多涉及挑逗、性暗示的用語，甚至會以笨笨、老公、寶貝老婆等親密稱呼互稱，讓他大受打擊，婚姻也走向破碎，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

小花雖然不否認曾與阿輝發生2次性行為，但她辯稱，自己與丈夫早已沒有夫妻之實，夫妻倆之所以會分居，是因為丈夫對她施以言語暴力，還在分居之後向親友放話，意圖將她捏造成不負責任之人，重傷她的名譽。

阿輝則否認與小花發生過性行為，他表示，與小花認識之後確實有一些後續互動，但他不知道對方尚未離婚，兩人只是聊天內容比較曖昧，並且曾親密擁抱、一起出遊而已。

不過，新北地院法官檢視相關對話紀錄等證據之後，發現小花與阿輝交往之初，就表明自己是有配偶之人，還提到「不喜歡沒辦法回應」、「不是現在的我可以要的」等話，而阿輝辯稱當時不知道小花已婚，卻沒有舉證證明，所以他的說詞難認可採。

最終，法官仍認定小花和阿輝的行為已經侵害到人夫的權益，考量到雙方的身分、經濟收入、侵害程度等因素，判兩人應賠償人夫35萬元較為適當，全案仍可上訴。

