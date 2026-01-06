　
社會 社會焦點 保障人權

交往人夫激戰5次　小三挨告喊「沒錢」下場賠25萬

記者黃翊婷／綜合報導

外籍配偶小玉（化名）控訴，同鄉女子阿玲（化名）明知丈夫已婚，仍在2024年至2025年間與丈夫交往、同居，期間發生過4、5次性行為，讓她無法接受，憤而決定對阿玲提告求償30萬元。新竹地院竹北簡易庭法官日前審理之後，判阿玲應賠償小玉25萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲小玉控訴阿玲明知丈夫已婚，仍與丈夫交往、同居。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小玉在判決書中主張，她和丈夫結婚超過10年，阿玲明知此事，仍在2024年11月至2025年9月間與丈夫交往，丈夫甚至為阿玲租了一間房子，兩人在交往期間發生多次性行為，丈夫後來因此拋家棄子，向她索要錢財，卻給了阿玲大筆款項，讓她無法接受，憤而決定對阿玲提告求償30萬元。

阿玲坦承知道男方已婚，兩人交往之後，租屋處是男方協助承租，目的是給她和親人一起居住，男方也會來過夜，兩人曾發生4、5次性行為，但現在已經沒有交往，她也沒有錢可以賠償。

新竹地院竹北簡易庭法官認為，阿玲不否認曾與小玉的丈夫交往、同居、發生性行為，可見小玉的主張應為真實，阿玲的行為顯然已經侵害到小玉的婚姻關係身分法益，而且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟情況等因素，最終判阿玲應賠償小玉25萬元較為適當，全案仍可上訴。

離婚協議房子給子女　前妻爭入住慘輸

離婚協議房子給子女　前妻爭入住慘輸

男子阿強（化名）控訴前妻小美（化名）無權占有一間位於北部的房子；但小美辯稱，雙方離婚時已經說好會把房子過戶給子女，是子女同意讓她一起居住，並非無權占有。不過，新竹地院法官日前審理之後，認為小美未善盡舉證之責，所以沒有採信她的說詞，並裁定她應將房子返還給阿強。

越南移工水果刀刺死泰國小王上訴被駁回

越南移工水果刀刺死泰國小王上訴被駁回

蒐證外遇小心踩雷！手機翻拍曖昧訊息也恐觸法

蒐證外遇小心踩雷！手機翻拍曖昧訊息也恐觸法

拒離婚　他跨年夜脫褲「慘遭斷根」

拒離婚　他跨年夜脫褲「慘遭斷根」

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

關鍵字：

新竹地院婚外情外遇

讀者迴響

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

