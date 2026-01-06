交往人夫激戰5次　小三挨告喊「沒錢」下場賠25萬

記者黃翊婷／綜合報導

外籍配偶小玉（化名）控訴，同鄉女子阿玲（化名）明知丈夫已婚，仍在2024年至2025年間與丈夫交往、同居，期間發生過4、5次性行為，讓她無法接受，憤而決定對阿玲提告求償30萬元。新竹地院竹北簡易庭法官日前審理之後，判阿玲應賠償小玉25萬元較為適當。

▲小玉控訴阿玲明知丈夫已婚，仍與丈夫交往、同居。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小玉在判決書中主張，她和丈夫結婚超過10年，阿玲明知此事，仍在2024年11月至2025年9月間與丈夫交往，丈夫甚至為阿玲租了一間房子，兩人在交往期間發生多次性行為，丈夫後來因此拋家棄子，向她索要錢財，卻給了阿玲大筆款項，讓她無法接受，憤而決定對阿玲提告求償30萬元。

阿玲坦承知道男方已婚，兩人交往之後，租屋處是男方協助承租，目的是給她和親人一起居住，男方也會來過夜，兩人曾發生4、5次性行為，但現在已經沒有交往，她也沒有錢可以賠償。

新竹地院竹北簡易庭法官認為，阿玲不否認曾與小玉的丈夫交往、同居、發生性行為，可見小玉的主張應為真實，阿玲的行為顯然已經侵害到小玉的婚姻關係身分法益，而且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟情況等因素，最終判阿玲應賠償小玉25萬元較為適當，全案仍可上訴。