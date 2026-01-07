　
社會 社會焦點 保障人權

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

▲彰化男獨扛家人喪葬費。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

▲彰化男獨扛家人喪葬費。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子在家人過世後，獨自負擔了醫療與喪葬費用共計62萬餘元，但唯一繼承人「阿雄」卻對這些開銷不聞不問，一狀告上法院要求返還。法院審理後，認定基於親屬情誼墊付19項費用，屬於「無因管理」，確實有權要求返還。家祭、火化車紅包及餐飲刪除、端斗、封釘及12萬元手尾錢酌減，判決償還41萬8,424元，並加計法定利息。

繼承人神隱，男子無奈扛下治喪重擔

依據判決書內容，原告主張，他的家人因病去世，身後留下唯一的法定繼承人「阿雄」。然而，在家人病危住院到後事處理期間，阿雄並未出面負責相關費用。男子念及家人之情，不忍其身後事無人打理，便自行出面支付了死者在醫院急診、住院等等醫療費用，共1萬7,024元。過世後更一手包辦了所有喪葬事宜，從遺體接運、棺木、靈堂布置、火化規費、塔位購買，餐飲費刪除，「端斗紅包」與「封釘紅包」手尾錢等等，共墊付了62萬6,824元。

男子主張，這些費用都是處理死者後事所必需的「繼承費用」，理應從遺產中支出。如今遺產由阿雄繼承，他卻置身事外，已構成「不當得利」。因此，向法院提起訴訟，請求法官判在遺產價值範圍內，返還這62萬餘元。

法官嚴審單據，習俗紅包、餐費遭部分刪減

本案審理過程中，被告阿雄經法院合法通知，卻未出庭辯論，也未提出任何書狀說明，因此法院依法進行一造辯論判決。

法官審理，根據民法規定，繼承人確實需要在所繼承的遺產範圍內，承擔被繼承人的債務與必要的喪葬費用。而親屬基於情誼代為處理後事並墊付費用，在法律上屬於「無因管理」，管理人就有權要求償還費用。

▲▼葬禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子獨自負擔家人醫療及死亡的喪葬費用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

法官逐一審視男子提出的19項費用收據與清單。對於有正式收據的醫療費用及大部分喪葬項目（如禮儀社、棺木、塔位、火化規費等等），法官認為均屬必要支出，予以採認。對於部分缺乏單據或性質特殊的項目，餐飲費因非喪禮結束後的「圓滿桌」，「家祭紅包」及「火化車紅包」應已包含在禮儀社服務費中，認為非必要，予以刪除。

習俗紅包，「端斗紅包」與「封釘紅包」被認為是治喪習俗的一部分，但金額各酌減為1,200元。法官考量死者生前為一般工人，名下財產價值約65萬元，年收入不高，「手尾錢」2萬元為限，而非原告主張的12萬元。因此裁定阿雄須於遺產範圍內償還41.8萬，其餘超過此金額的請求，則予以駁回。

封釘手尾錢遺產繼承返還不當得利喪葬彰化

