全台急凍！彰化24小時51人緊急送醫　2長者無呼吸心跳

▲彰化縣24小時51人送急診有2名長者失去呼吸心跳。（示意資料圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻雙重影響，全台近日如同「凍番薯」，氣象單位更針對彰化縣發布低溫特報，預估7日至8日有出現攝氏10度以下氣溫的機率，提醒民眾嚴防低溫帶來的健康威脅。

24小時51件急病救護 2人無呼吸心跳

根據彰化縣消防局統計，自1月6日上午8時至7日上午8時，共執行51件一般急病救護案件，其中，更有2件「非創傷性到院前心肺功能停止」（OHCA）案件，患者分別為員林市74歲及溪湖鎮73歲的男性長者。

消防局進一步說明，這2件OHCA案件，均屬非因外力創傷導致。消防局特別解釋，OHCA代表救護人員到達現場時，患者已無心跳、呼吸，但這並不直接等於猝死診斷。 患者送抵醫院後，經急救仍有很高機會恢復生命徵象。至於確切的OHCA發生原因，必須由醫師進行專業判定，消防局無法確認是否與低溫有直接關聯。

與往年相比平均值相近

對照過往數據，消防局指出，全縣24小時的一般救護案件平均值約為53件，非創傷OHCA案件的平均值則約為3件。此次統計期間的案例數，與平時均值相近。

保暖防寒不可少 慢性病患及長者要當心

面對連日低溫，消防局呼籲，有三高、心血管疾病等慢性病患者及年長者，務必加強保暖工作。除了居家環境維持溫暖，外出時更應穿戴足夠的衣物、帽子、口罩及手套。此外，慢性病患者應遵循醫囑，定期回診與規律服藥，並密切注意身體變化。一旦出現胸悶、胸痛、頭暈、呼吸困難等不適症狀，應立即就醫，以降低低溫可能引發的健康風險。