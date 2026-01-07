彰化市賣場前紅磚道機車格消失！民眾停車挨罰　市長喊暫緩取締

▲賣場外鋪設紅磚道機車格不見了，網路全炸鍋。（圖／彰化市長林世賢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近期彰化市金馬路某大型賣場前，發生多起機車停放於紅磚道卻遭開單告發，引發民眾不滿與網路熱議。彰化市長林世賢接獲陳情後，迅速介入處理，除已行文警方暫緩取締，更親赴現場勘查，並將儘速安排會勘，研議於該紅磚道劃設合法機車格，以根本解決停車需求與執法爭議。

▲市長林世賢前往貼公告，請警方暫緩取締。（圖／彰化市長林世賢提供，下同）

民眾陳情：合法停車反受罰

據悉，近日許多前往該賣場消費的機車族，將車輛停放於賣場門前重新鋪設的紅磚道上，結果因違規停車挨罰。民眾向市公所反映，指該處為前往賣場購物時慣常停放車輛的區域，如今卻動輒受罰，權益受損。



林世賢親自前往現場瞭解狀況。經勘查發現，該紅磚道疑似賣場為整體美觀自行翻修鋪設，在施工前，未與公所協調規劃妥善的停車空間，造成民眾無所適從，執法單位依現行規定取締亦引發民怨。

▲市長林世賢前往貼公告，請警方暫緩取締，近日辦理會勘。

暫緩取締、速辦會勘

為避免爭議持續擴大，林世賢市長已採取緊急措施。首先，行文彰化縣警察局彰化分局，建議對此案暫停開單取締，改以勸導為主。其次，於賣場前張貼公告，向民眾說明市府已介入協調，減少現場衝突。近日將儘速安排正式會勘，邀集相關單位與賣場業者，共同研議於該紅磚道區域增設合法機車停車格，以兼顧市容、交通安全及公眾停車便利性。

▲市長林世賢。