控夫「開房按摩18次」還傳兌換券　妻求償百萬僅獲10萬

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女按摩師小美（化名）發生婚外情，兩人不僅發生18次性行為，還在寫完道歉書的隔天就恢復聯繫，丈夫甚至傳送旅館兌換券給小美，讓她無法接受，憤而決定提告求償100萬元。不過，士林地院法官認為，現有證據無法證明阿強和小美曾發生性行為，但兩人在飯店獨處、裸露身體按摩，確實侵害到人妻的權益，最終判兩人應賠償人妻10萬元較為適當。

▲阿強和小美私下會相約至飯店進行按摩。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強在2024年9月至2025年1月間於台北市、新北市、宜蘭礁溪、桃園等旅館，與小美相約過夜及發生性行為，至少18次；2025年3月她與小美進行談判，對方寫下道歉書同意不再聯絡阿強，沒想到兩人隔天就恢復聯繫，丈夫甚至傳送旅館兌換券給小美，兩人便在同年5月一起前往該旅館，種種行為都讓她無法接受，憤而決定提告求償100萬元。

阿強則辯稱，他和小美是在按摩店認識的，私下會相約在飯店房間進行單純油壓按摩交易，從2024年8、9月至2025年2月間大約每個月1次，但過程中並無發生性行為。

小美同樣否認與阿強發生性行為，至於為何會寫下道歉書，她表示，自己是在2025年3月傳簡訊給阿強時，收到人妻的回覆，她才知道阿強已婚，人妻威脅要提告求償100萬元，她第一次遇到這種事情，當下感到很害怕，就答應簽下道歉書，隔天致電聯繫阿強只是想了解情況。

士林地院法官表示，雖然人妻主張阿強和小美至少發生過18次性行為，但現有證據並無法證明此事，道歉書的內容也沒有提及兩人在飯店過夜、發生性行為等事情，所以人妻這部分的主張，不足採信。

而小美在2025年3月曾與人妻進行對話，當時人妻說出「妳電話裡面還跟我講說，你們夫妻的事情先處理」等話，她並未否認。法官認為，由此看來，小美應當在與人妻會面之前，就已經知道對方是阿強的配偶。

法官指出，阿強和小美相約在飯店獨處，男方躺在床上裸露身體讓女方按摩，應認已經踰矩，確實侵害到人妻的配偶身分法益且情節重大，最終判兩人應連帶賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。