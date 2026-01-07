　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控夫「開房按摩18次」還傳兌換券　妻求償百萬僅獲10萬

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女按摩師小美（化名）發生婚外情，兩人不僅發生18次性行為，還在寫完道歉書的隔天就恢復聯繫，丈夫甚至傳送旅館兌換券給小美，讓她無法接受，憤而決定提告求償100萬元。不過，士林地院法官認為，現有證據無法證明阿強和小美曾發生性行為，但兩人在飯店獨處、裸露身體按摩，確實侵害到人妻的權益，最終判兩人應賠償人妻10萬元較為適當。

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲阿強和小美私下會相約至飯店進行按摩。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強在2024年9月至2025年1月間於台北市、新北市、宜蘭礁溪、桃園等旅館，與小美相約過夜及發生性行為，至少18次；2025年3月她與小美進行談判，對方寫下道歉書同意不再聯絡阿強，沒想到兩人隔天就恢復聯繫，丈夫甚至傳送旅館兌換券給小美，兩人便在同年5月一起前往該旅館，種種行為都讓她無法接受，憤而決定提告求償100萬元。

阿強則辯稱，他和小美是在按摩店認識的，私下會相約在飯店房間進行單純油壓按摩交易，從2024年8、9月至2025年2月間大約每個月1次，但過程中並無發生性行為。

小美同樣否認與阿強發生性行為，至於為何會寫下道歉書，她表示，自己是在2025年3月傳簡訊給阿強時，收到人妻的回覆，她才知道阿強已婚，人妻威脅要提告求償100萬元，她第一次遇到這種事情，當下感到很害怕，就答應簽下道歉書，隔天致電聯繫阿強只是想了解情況。

士林地院法官表示，雖然人妻主張阿強和小美至少發生過18次性行為，但現有證據並無法證明此事，道歉書的內容也沒有提及兩人在飯店過夜、發生性行為等事情，所以人妻這部分的主張，不足採信。

而小美在2025年3月曾與人妻進行對話，當時人妻說出「妳電話裡面還跟我講說，你們夫妻的事情先處理」等話，她並未否認。法官認為，由此看來，小美應當在與人妻會面之前，就已經知道對方是阿強的配偶。

法官指出，阿強和小美相約在飯店獨處，男方躺在床上裸露身體讓女方按摩，應認已經踰矩，確實侵害到人妻的配偶身分法益且情節重大，最終判兩人應連帶賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
急凍探6℃　最冷時刻還沒到
快訊／國1死亡車禍！　女駕駛搶救無效亡
快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！　母拄拐杖現身
快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...判刑確
《驚聲尖笑》女星離奇亡！　身體驚見外傷
30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3
冷到沒完沒了　回溫時間曝
大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主
F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

控夫「開房按摩18次」還傳兌換券　妻求償百萬僅獲10萬

快訊／中和凌晨氣爆　1男昏迷插管

立德電子股票遭盜賣A走1.7億　財務長等7人交保

桌球國手搞詐騙！　冒名公會理事長吸金5000萬

F-16墜海「上尉駕駛」失聯逾11小時　海象不佳救援難度增

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

馬杜洛穿囚衣拒認4大指控　當庭喊清白：我還是總統！

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

控夫「開房按摩18次」還傳兌換券　妻求償百萬僅獲10萬

快訊／中和凌晨氣爆　1男昏迷插管

立德電子股票遭盜賣A走1.7億　財務長等7人交保

桌球國手搞詐騙！　冒名公會理事長吸金5000萬

F-16墜海「上尉駕駛」失聯逾11小時　海象不佳救援難度增

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

F-16戰機花蓮外海失聯　民進黨南投縣長提名記者會確定延期

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

《驚聲尖笑》女星家中離奇死亡！「身體驚見外傷」　死前失聯多日

台積電跌40元至1665　台股跌164點後收斂逾百點

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

暖暖包別握手上！醫學博士曝「黃金部位」　貼對全身暖活

【中國不讓他進】日本參議員石平抵台　高呼：台灣是獨立國家！

社會熱門新聞

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

空軍F-16失事　海巡救援畫面曝光

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

一夜情喜當爹！老實男要驗DNA　生母竟然失蹤了

6700號F-16V戰機失事　過往英姿曝光

F-16戰機失事當下　海面閃現火光

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

F-16飛官跳傘失聯！2天前剛度完蜜月

F-16飛官失聯逾12小時！　家屬發聲求集氣

快訊／中和凌晨氣爆　1男昏迷插管

立德股票盜賣　董事長父子5人移送北檢

F-16墜海駕駛失聯逾11小時　海象不佳救援難度增

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

更多熱門

相關新聞

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

台北市黃姓清潔隊員因將民眾丟棄的舊電鍋（回收價值大約32元），轉送給一名拾荒老婦，被檢方依《貪污治罪條例》起訴，引發社會各界正反意見討論。雖然最高檢察署已行文各檢察官處理類似案件宜斟酌「法、理、情」，但黃男是否能獲得減刑或免刑，士林地院將在今日（2日）宣判一審結果。

即／500萬交保！名模現身畫面曝　

即／500萬交保！名模現身畫面曝　

人妻偷吃2男　夫綠炸告討200萬

人妻偷吃2男　夫綠炸告討200萬

狼父猥褻繼女3年　離婚還堅持討2幼女

狼父猥褻繼女3年　離婚還堅持討2幼女

控夫偷吃前女友　正宮怒討50萬卻輸了

控夫偷吃前女友　正宮怒討50萬卻輸了

關鍵字：

士林地院

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫：正慢慢腐蝕大腸！

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面