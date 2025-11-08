控夫偷吃前女友「還有愛心早餐」　正宮怒討50萬卻輸了

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫阿興（化名）與前女友小美（化名）竟舊愛復燃，小美甚至送愛心早餐到丈夫的公司，還相約共赴旅館，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償50萬元。不過，士林地院法官審理之後，認定人妻證據不足，日前裁定駁回。

▲人妻控訴丈夫阿興與前女友小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她與丈夫阿興結婚之後，起初家庭生活和諧融洽、婚姻幸福美滿，但今年初丈夫開始冷淡疏遠，也經常與她發生爭執，為了調查原因，她請同公司的同事幫忙，這才知道丈夫竟然與前女友小美交往，女方甚至不避嫌送早餐到公司，兩人還相約共赴旅館，應當有發生性行為，憤而決定小美提告求償50萬元。

小美則強調，她和阿興雖然是前男女朋友關係，但雙方之間有債務問題，所以分手之後偶爾會聯繫，不過，絕對沒有去旅館，事發當日她正在上班，根本不可能赴約；此外，人妻指控她介入婚姻，卻沒有提出相關證據，所謂的「對話紀錄」也不是她本人操作的。

士林地院簡易庭法官表示，經查，人妻提出的LINE對話紀錄證據被小美否認，她必須舉證證明對話中的人就是小美和阿興，但她只是在言詞辯論時供稱，對話紀錄是從阿興的手機中取得，並無其他證據可以佐證。

法官接著指出，該對話紀錄只有雙方的暱稱，沒有頭像或其他資料可以比對，的確無法確定對話之人的身分，更無法僅憑這份紀錄就認定阿興和小美有踰矩行為，最終因人妻證據不足，裁定駁回，全案仍可上訴。