妻偷吃2男「聊色激戰vs甜蜜約會」　夫綠炸告討200萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名，以下人名皆同）在2024年間出軌他的好友阿輝，兩人不僅聊色，還發生性行為，接著又在同年6月與另一名男子小豪交往、約會，互傳「我好想見到妳」等甜蜜訊息，讓他大受打擊，憤而決定對2男提告求償200萬元。士林地院法官日前審理之後，判阿輝應賠償人夫30萬元，小豪則要賠償15萬元。

▲小美在2024年間與阿輝、小豪發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿輝是他的好友，明知道小美是他的妻子，兩人仍在2024年間發生性行為、進行色情對話互動；而小豪同樣知道小美已婚，卻還是在2024年6月間與小美交往，交往期間多次相約出門，甚至以「寶貝」稱呼小美，多次互傳「想妳」、「愛妳」、「我好想見到妳」等甜蜜訊息示愛。

人夫認為阿輝、小豪的行為均侵害到他的配偶身分法益，且情節重大，所以決定對2人提告，並分別求償100萬元，總計200萬元。

對於人夫的控訴，阿輝表明沒有意見；而小豪經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

士林地院法官認為，人夫對於自己的主張有提出親密對話紀錄、小美的悔過書等證據，阿輝對於證據沒有意見，小豪也未提出異議，依法視同自認。

法官表示，阿輝和小豪的行為確實侵害到人夫的配偶權，考量到3人的學經歷、資力與經濟收入等因素，最終判阿輝應賠償人夫30萬元，小豪應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。