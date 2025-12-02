清潔員送拾荒婦32元回收電鍋涉貪汙　一審判決今公布

記者黃翊婷／綜合報導

台北市黃姓清潔隊員因將民眾丟棄的舊電鍋（回收價值大約32元），轉送給一名拾荒老婦，被檢方依《貪污治罪條例》起訴，引發社會各界正反意見討論。雖然最高檢察署已行文各檢察官處理類似案件宜斟酌「法、理、情」，但黃男是否能獲得減刑或免刑，士林地院將在今日（2日）宣判一審結果。

▲黃姓清潔隊員因為「一個電鍋」被起訴。（示意圖／記者施怡妏攝，與本案無關。）

回顧整起案件，62歲的黃姓清潔隊員從事清潔隊工作超過30年，去年7月間他在回收車上發現一個外觀完好、疑似還可以使用的電鍋，帶回家插電測試並確認功能正常之後，隔天就將電鍋送給一名拾荒老婦，希望對方能吃上一口熱飯。

沒想到這件事情被清潔隊發現，並要求返還電鍋，黃男不好意思向老婦討回電鍋，只好自掏腰包買一個新的去替換。但依據台北市環保局規定，清潔人員不得擅自占有或處分回收物，縱使電鍋的回收價僅值32.56元，黃男仍因此事被檢方依《貪污治罪條例》起訴。

▲黃姓清潔隊員直言，不知道會這麼嚴重，第一次碰到這種事情，他也感到很害怕（資料照／記者黃宥寧攝）

消息傳開之後引發社會大眾議論，最高檢察署已行文各檢察官處理類似案件宜斟酌「法、理、情」。另外，法務部也表示，已經提出《貪污治罪條例》修正草案，針對小額貪汙，未來得減輕或免除其刑。

不過，關於黃男的案件，公訴檢察官認為「不該以『廖添丁義賊』的方式慷他人之慨」，於是建請法院依法減刑，但勿免刑。究竟黃男是否能獲得減刑或免刑，士林地院將在今日（2日）宣判一審結果。