　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清潔員送拾荒婦32元回收電鍋涉貪汙　一審判決今公布

記者黃翊婷／綜合報導

台北市黃姓清潔隊員因將民眾丟棄的舊電鍋（回收價值大約32元），轉送給一名拾荒老婦，被檢方依《貪污治罪條例》起訴，引發社會各界正反意見討論。雖然最高檢察署已行文各檢察官處理類似案件宜斟酌「法、理、情」，但黃男是否能獲得減刑或免刑，士林地院將在今日（2日）宣判一審結果。

▲▼ 電鍋 。（圖／記者施怡妏攝）

▲黃姓清潔隊員因為「一個電鍋」被起訴。（示意圖／記者施怡妏攝，與本案無關。）

回顧整起案件，62歲的黃姓清潔隊員從事清潔隊工作超過30年，去年7月間他在回收車上發現一個外觀完好、疑似還可以使用的電鍋，帶回家插電測試並確認功能正常之後，隔天就將電鍋送給一名拾荒老婦，希望對方能吃上一口熱飯。

沒想到這件事情被清潔隊發現，並要求返還電鍋，黃男不好意思向老婦討回電鍋，只好自掏腰包買一個新的去替換。但依據台北市環保局規定，清潔人員不得擅自占有或處分回收物，縱使電鍋的回收價僅值32.56元，黃男仍因此事被檢方依《貪污治罪條例》起訴。

▲▼ 電鍋黃健桐 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黃姓清潔隊員直言，不知道會這麼嚴重，第一次碰到這種事情，他也感到很害怕（資料照／記者黃宥寧攝）

消息傳開之後引發社會大眾議論，最高檢察署已行文各檢察官處理類似案件宜斟酌「法、理、情」。另外，法務部也表示，已經提出《貪污治罪條例》修正草案，針對小額貪汙，未來得減輕或免除其刑。

不過，關於黃男的案件，公訴檢察官認為「不該以『廖添丁義賊』的方式慷他人之慨」，於是建請法院依法減刑，但勿免刑。究竟黃男是否能獲得減刑或免刑，士林地院將在今日（2日）宣判一審結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8臨時供水站
比特幣暴跌6%！拖累美股收黑427點　台積電ADR跌1.25

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹BMW壓28歲女！暴衝原因曝　眾人抬車成最暖風景

清潔員送拾荒婦32元回收電鍋涉貪汙　一審判決今公布

海巡少校爆包庇私菸集團、街友當人頭詐領獎金　收賄爽開特斯拉

結婚一年偷吃嫩妹護理師「手機藏裸照」！嬌妻見床上纏綿崩潰了

快訊／埋伏砍夏天倫！27歲刀手遭疑「扛罪」羈押禁見

令人不捨！女大生遭前任在校園「3度硬來」...隱忍8年才提告

新竹嚴重車禍28歲女遭壓車底！眾人「合力抬車」救援畫面曝光

新竹市區連環車禍！汽車撞4機車「28歲女被壓車底」　3人送醫

北檢資安主管擺爛「偷用公家wifi上網」　用一招只記申誡保官位

前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」　手機還被摔爛

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

新竹BMW壓28歲女！暴衝原因曝　眾人抬車成最暖風景

清潔員送拾荒婦32元回收電鍋涉貪汙　一審判決今公布

海巡少校爆包庇私菸集團、街友當人頭詐領獎金　收賄爽開特斯拉

結婚一年偷吃嫩妹護理師「手機藏裸照」！嬌妻見床上纏綿崩潰了

快訊／埋伏砍夏天倫！27歲刀手遭疑「扛罪」羈押禁見

令人不捨！女大生遭前任在校園「3度硬來」...隱忍8年才提告

新竹嚴重車禍28歲女遭壓車底！眾人「合力抬車」救援畫面曝光

新竹市區連環車禍！汽車撞4機車「28歲女被壓車底」　3人送醫

北檢資安主管擺爛「偷用公家wifi上網」　用一招只記申誡保官位

前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」　手機還被摔爛

川普曝年底前公布Fed新主席　白宮熱門人選：上任後快速降息

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文自嘲「淹波」掀論戰

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

羅志祥隔6年傳重啟大陸開唱！　關鍵原因曝…多人運動跌落神壇

阿姨一開口！　律師瞬間石化「執業最驚嚇調解」

媽祖神蹟曝光！　鹿港天后宮「50萬光明燈」闆娘連點10年

好多人中了！　「6大陷阱行為」累壞大腦

全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8臨時供水站

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題　美特使將赴俄會普丁

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

即／埋伏砍夏天倫！27歲刀手羈押禁見

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

偷用公家wifi上網　北檢資安主管穩坐官位

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

包庇私菸集團　海巡少校否認收賄

「城內分行」被列古蹟　華南銀行無奈提告

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

更多熱門

相關新聞

即／500萬交保！名模現身畫面曝　

即／500萬交保！名模現身畫面曝　

前伊林模特兒蕭瑋葶涉與兄嫂侵占身障協會逾億元，自4月22日遭羈押至今已224天，士林地院裁定500萬交保，限制出境出海，應接受電子腳環科技設備監控。今（1）日蕭瑋葶家屬與律師到士林地院辦保，蕭瑋葶配戴電子腳環後在女友人陪同下步出地院，面對媒體詢問案情，她不發一語搭車離開。

人妻偷吃2男　夫綠炸告討200萬

人妻偷吃2男　夫綠炸告討200萬

車禍波及垃圾車！2清潔隊員受傷1骨折

車禍波及垃圾車！2清潔隊員受傷1骨折

清潔隊員被輾死父頻拭淚　肇事司機道歉

清潔隊員被輾死父頻拭淚　肇事司機道歉

即／女清潔員上班被輾死　父母悲慟認屍

即／女清潔員上班被輾死　父母悲慟認屍

關鍵字：

電鍋清潔隊士林地院

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

探12℃！　下波冷空氣時間曝

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

台達電晚間發布重訊！將砸37億元併購晶睿

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面