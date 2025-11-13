狼父猥褻繼女3年「入監前再伸狼爪」　離婚還堅持討2幼女

記者黃翊婷／台北報導

男子阿志（化名）是A女及B女的繼父，他卻在明知姊妹倆仍未成年的情況下伸出狼爪，甚至在入監服刑前一晚都不罷手，後來他與妻子打離婚訴訟，竟堅持討要另外2名年幼女兒的監護權；姊妹倆擔心妹妹們也受害，這才將遭猥褻3年的事情告訴母親。士林地院法官日前審理之後，依犯成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共148罪，判處阿志有期徒刑6年8個月。

▲阿志被指控在3年間頻繁猥褻2名繼女。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A女、B女是阿志的妻子與前夫所生，結婚之後，妻子先是帶著B女與阿志同住，大約6年多後A女才搬來一起住。然而，阿志明知當時A女、B女都是未成年人，竟趁姊妹倆熟睡之際伸出狼爪，就算A女假裝翻身、咳嗽甚至起床喝水，或者B女驚醒並出聲質問，他都沒有罷手。

後來，阿志因為其他妨害性自主案件入監服刑，妻子覺得夫妻倆感情漸淡，於是提出離婚，沒想到阿志竟堅持要求取得另外2名女兒（阿志與妻子所生）的監護權，卻不爭取兒子。A女和B女擔心同母異父的妹妹們也受害，這才將遭阿志猥褻3年的事情告訴母親。

對於上述指控，阿志矢口否認，甚至反咬是妻子為了爭奪女兒親權，讓A女和B女故意誇大或過度渲染父女間的正當肢體接觸。

然而，士林地院法官認為，經檢視A女和B女過往的所有證述，姊妹倆對於遭性侵害過程、如何得知彼此都是受害者、如何向母親說出此事，內容大抵一致，她們甚至清楚記得，阿志直到入監前一晚仍持續伸出狼爪，姊妹倆至今依舊受到創傷後壓力症候群的症狀所苦。

法官接著指出，在離婚訴訟的部分，妻子提告時就表明希望爭取與阿志所生的2名女兒的親權，當時她還不知道A女和B女的遭遇，後來知道了，她也沒有將此事當作離婚條件的談判籌碼。

最終，法官沒有採信阿志的說詞，並依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共148罪，判處他有期徒刑6年8個月，全案仍可上訴。

