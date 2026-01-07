　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桌球國手搞詐騙！　冒名公會理事長吸金5000萬

前桌球國手楊彗琪以投資彩券行等名義，吸金詐騙逾5千萬元。（翻攝台灣同志運動發展協會粉專）

▲前桌球國手楊彗琪以投資彩券行等名義，吸金詐騙逾5千萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前桌球國手楊彗琪遭控吸金詐騙，形象崩壞！本刊最近接獲被害人投訴，指控楊自稱彩券行大股東，鼓吹網友投資囤買刮刮樂，並承諾按月發放紅利，沒想到簽約後，楊不但沒依約分紅，還用各種理由借錢，最後索性倒債失聯。本刊調查，楊4年前就曾冒用台灣運彩經銷公會理事長的名義，到處騙人合股經營彩券行，捲走了5,000萬元，遭檢調偵辦，上個月才被起訴，但是她似乎沒有學到教訓，仍然繼續詐騙，行徑十分惡劣！

上月中，台中地檢署針對桌球國手楊彗琪涉嫌偽造文書、違反《銀行法》等罪提起公訴，原來楊4年前開始，遊說保險客戶投資經營彩券行，她謊稱曾在運彩公會工作，與運彩公會理事長何昱奇的關係很好，並冒用何的名義向客戶募資，短短2年騙了35名客戶、捲款5,000萬元，但這些錢最後又因為地下簽賭，通通輸光。

運彩公會理事長何昱奇（左）協助被害人組成自救會，並向檢調舉報。（翻攝何昱奇臉書）

▲運彩公會理事長何昱奇（左）協助被害人組成自救會，並向檢調舉報。

本刊調查，楊彗琪聲稱何昱奇授權她找人合股經營彩券行，強調此高報酬投資除了能保本，還可按月領5～20％不等的紅利，最扯的是，楊還利用她與何簽立的合股契約書取信被害人，契約註明何負責營運管理，保證每月按比例分紅，投資1個單位30萬元，就可分紅1.8萬元，但全是一場騙局。

何昱奇告訴本刊，前年4月，有被害人透過臉書問他是否授權楊募資，他才知道自己被冒名，氣得與楊對質，並與被害人組成自救會、積極蒐證、向檢調檢舉。檢調查出，楊盜刻何與彩券行的大小印章，一人分飾二角、偽造契約書，還另外準備一支手機，用何的名義傳訊給自己，用來取信被害人，最後自稱把騙來的5,000萬元拿去簽賭，結果通通賠光，沒辦法賠償被害人。

楊彗琪冒用運彩公會理事長何昱奇名義募資，何得知後勸她懸崖勒馬。（讀者提供）

▲楊彗琪冒用運彩公會理事長何昱奇名義募資，何得知後勸她懸崖勒馬。

台中A小姐告訴本刊，前年10月想找人合夥開服飾店，楊彗琪透過臉書私訊她，聲稱是彩券行大股東，為因應春節刮刮樂需求，要找人集資囤貨，每單位5萬元，每個月可以分紅4％，過年當月還有額外紅利，希望A小姐出錢投資。

楊彗琪謊稱自己是彩券行大股東，以囤買刮刮樂月配分紅４％，誘騙被害人投資。（讀者提供）

▲楊彗琪謊稱自己是彩券行大股東，以囤買刮刮樂月配分紅４％，誘騙被害人投資。

A小姐說，楊彗琪是桌球國手，還傳了國家級桌球教練證及彩券行照片取信於她，她認為，楊很誠懇又曾是為國爭光的桌球好手，應不是詐騙，便與楊見面簽約，陸續匯款65萬元給楊，楊則簽下本票作為擔保；不過楊彗琪後續理由一堆，未依約給付紅利，後來更直接「賣慘」，說她重病、車禍等，還利用A小姐的同情心，開口借了5萬元醫藥費，A小姐積蓄被騙光只能借錢度日。

A小姐後來才發現楊彗琪用集資囤買刮刮樂的話術騙了10幾個人，由於楊早在前年就偽造文書詐騙35人、捲走5,000萬元，Ａ小姐質疑，司法單位對詐騙犯太過寬容、偵辦進度緩慢，也沒預防性羈押，才讓楊能不斷行騙，呼籲相關單位正視問題的嚴重性，也提醒大眾不要再被這個披著國手外衣的詐欺犯騙了。

針對相關指控，本刊試圖透過楊彗琪的手機、臉書與她聯繫查證，但其手機已成空號，臉書也已關閉，至截稿前無法取得其回應。


更多鏡週刊報導
國手詐騙狂吸金1／投資彩券行月領5%還保本　她靠飢餓行銷受害人全上勾
國手詐騙狂吸金2／國家級教練證變詐欺工具　楊彗琪揪囤刮刮樂行騙全台

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
急凍探6℃　最冷時刻還沒到
快訊／國1死亡車禍！　女駕駛搶救無效亡
快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！　母拄拐杖現身
快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...判刑確
《驚聲尖笑》女星離奇亡！　身體驚見外傷
30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3
冷到沒完沒了　回溫時間曝
大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主
F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

控夫「開房按摩18次」還傳兌換券　妻求償百萬僅獲10萬

快訊／中和凌晨氣爆　1男昏迷插管

立德電子股票遭盜賣A走1.7億　財務長等7人交保

桌球國手搞詐騙！　冒名公會理事長吸金5000萬

F-16墜海「上尉駕駛」失聯逾11小時　海象不佳救援難度增

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

馬杜洛穿囚衣拒認4大指控　當庭喊清白：我還是總統！

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

控夫「開房按摩18次」還傳兌換券　妻求償百萬僅獲10萬

快訊／中和凌晨氣爆　1男昏迷插管

立德電子股票遭盜賣A走1.7億　財務長等7人交保

桌球國手搞詐騙！　冒名公會理事長吸金5000萬

F-16墜海「上尉駕駛」失聯逾11小時　海象不佳救援難度增

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

F-16戰機花蓮外海失聯　民進黨南投縣長提名記者會確定延期

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

《驚聲尖笑》女星家中離奇死亡！「身體驚見外傷」　死前失聯多日

台積電跌40元至1665　台股跌164點後收斂逾百點

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

暖暖包別握手上！醫學博士曝「黃金部位」　貼對全身暖活

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐

社會熱門新聞

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

空軍F-16失事　海巡救援畫面曝光

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

一夜情喜當爹！老實男要驗DNA　生母竟然失蹤了

6700號F-16V戰機失事　過往英姿曝光

F-16戰機失事當下　海面閃現火光

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

F-16飛官跳傘失聯！2天前剛度完蜜月

F-16飛官失聯逾12小時！　家屬發聲求集氣

快訊／中和凌晨氣爆　1男昏迷插管

立德股票盜賣　董事長父子5人移送北檢

F-16墜海駕駛失聯逾11小時　海象不佳救援難度增

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

更多熱門

相關新聞

機師薪資單曝光！收入驚人

機師薪資單曝光！收入驚人

米基洛克否認透過募資網站繳房租

米基洛克否認透過募資網站繳房租

30年「新民生戲院」1/31熄燈！上百張電影海報免費送

30年「新民生戲院」1/31熄燈！上百張電影海報免費送

都蘭派出所走進文健站守護長者財產安全

都蘭派出所走進文健站守護長者財產安全

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

關鍵字：

鏡週刊詐騙

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫：正慢慢腐蝕大腸！

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面