委國民眾慌逃！總統府周圍爆槍響、防空火力啟動　白宮發聲

BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026
Caracas right now
???????? pic.twitter.com/vSOXri48cr
記者詹雅婷／綜合報導
委內瑞拉總統府觀花宮（Miraflores Palace）附近5日晚間傳出槍響，防空火力與槍聲此起彼落。對此，美國白宮一名官員透露，正密切關注委國槍擊事件，但強調美國並未涉入。
???????? Footage shows anti-aircraft gunfire in Caracas. pic.twitter.com/xoAxuqbVOr— Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026
防空火力、槍響連發
CNN報導，這起事件發生在美國活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦之後，當地安全部隊高度戒備之際。經CNN核實的影片中，可見首都卡拉卡斯（Caracas）上空出現防空砲火，另一段影片錄下明顯槍響。一名不願具名的當地居民稱，在總統府附近的烏達內塔大道（Urdaneta Ave）聽到密集槍聲。
依據CNN所掌握與該政權相關的準軍事團體通話內容，當時總統府附近執勤的不同安全部隊之間似乎出現混亂情況，有一人在發生狀況、聽到數聲槍響之後要求支援，接著另一人宣稱開火後出現誤會與混亂情況。
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026
Local reports indicate that the incident involved a friendly drone approaching too close to Miraflores Palace, triggering a response from the presidential guard.
It seems their own drones were mistaken for a threat. No gunfire has been reported since. pic.twitter.com/7QU1jLfUa9
民眾街頭慌忙躲避
另據Visegrád 24透過社群平台X發布的畫面，可見事發當下正在街頭的民眾慌忙進行躲避。依據法新社引述消息人士的說法，當時有不明無人機出現，安全部隊開火還擊，目前情勢已獲控制。
針對傳出槍響的狀況，美國白宮一名官員表示，美方並未涉入這起事件，正密切關注。
???????? Gunfire continues on the streets of Caracas, as panicked residents rush to take cover in nearby shelters. pic.twitter.com/E5yWxapNEN— Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026
