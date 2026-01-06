惡男凌晨闖入住宅　女老師急打電話求救「通話一半被殺害」

▲女老師通話時被殺害。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名女老師報案家中有人闖入，然而她在和接線員通報情況時，同時遭到歹徒攻擊，警方趕到現場後，發現重傷的她性命垂危，緊急送醫後仍不幸身亡。

女教師報案途中遭攻擊 送醫不治

羅里市(Raleigh)警方3日早上6時30分接到報案，57歲女老師柔伊(Zoe Welsh)稱她位於克萊街(Clay Street)800街區的住家遭歹徒入侵，結果當她還在通話時，遭到36歲歹徒卡馬喬(Ryan Camacho)致命攻擊。

警方抵達現場時，發現重傷的女老師，緊急送醫後仍不治身亡，其他員警後來在案發現場附近發現逃亡中的卡馬喬，並且逮捕。

凶嫌前科累累再犯案 社區不捨女老師遇害

警方調查發現，卡馬喬有多達20多起前科，光是2025年被控至少3起入室竊盜罪，2021年還被判越獄惡行，如今再被加上謀殺和重罪入室竊盜的指控。

在當地學校任職的柔伊，有著長達20年以上的任教經驗，是一名受到學生與同事愛戴的好老師，不幸消息傳出後許多鄰居都感到驚訝，不敢相信這樣的案件竟然發生在社區。