1天連2起！蒙面大盜專搶卡牌店　快閃偷「900多萬元寶可夢卡牌」

記者李振慧／綜合報導

美國加州一間卡牌商店發生竊盜案，一群蒙面男子闖進商店中，偷走大量價值昂貴的寶可夢卡牌和相關收藏品，而就在事發同一天，當地另外一間卡牌店也有顧客遭到洗劫，警方正在2起案件是否有關連。





▲美國加州連續發生卡牌搶案。（圖／示意圖／VCG）

蒙面竊賊闖進店內 3分鐘得手上百張卡牌

第一起事件發生在4日凌晨3時35分左右，地點位於西米谷市(Simi Valley)埃林格路(Erringer Road)上一間卡牌店。店老闆米勒(Jake Miller)表示，5名竊賊破壞前門後，開始洗劫他的店，把大量寶可夢和其他卡牌放進袋子中。

???? POKÉMON HEIST IN LA: Armed Robbers Snatch Up to $500K in Cards from Sawtelle Shop



A bold armed robbery hit RWT Collective card shop in LA's Sawtelle neighborhood on January 4, 2026, with two gunmen holding up employees as they closed up, stealing a case of Pokémon cards worth… pic.twitter.com/uo0RKgQvMd — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) January 6, 2026

米勒表示，竊賊砸碎了展示櫃，整個過程只花3分鐘，造成店內約5萬美元（約台幣157萬元）的損失，「幾乎所有卡牌都被偷了，還有一些密封的盒子，至少上百張卡牌」。

2起同日犯案 店家懷疑是組織集團下手

第二起搶案則發生在當日晚上10時，一名常客身上攜帶大量珍貴寶可夢卡牌，離開洛杉磯西區薩特爾(Sawtelle)當地商店RWT Collective，正要前去停車場時遭到搶劫，被搶的卡牌價值高達30萬美元（約台幣943萬元）。

警方目前正在調查2起案件是否有關連，不過米勒認為2起事件一定有關聯，因為他的商店去年4月才成為過目標，被搶走價值約1萬美元（約台幣31萬元）的商品，「這絕對是一個有組織的犯罪集團」。