曾喊外送專法通過要漲價　Uber Eats再發聲：可能連帶影響消費者

▲外送專法三讀通過。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

《外送員權益保障及外送平台管理法》今通過，明訂每筆訂單不得低於45元，提供訂單予外送員時，應明確告知預估報酬、取送商品地點，形同禁止疊單。Uber Eats表示，新法可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響。

去年底Uber執行長庫斯洛沙希訪台時曾說，外送專法禁止疊單消費者每單要恐怕多付出20元成本。Uber Eats台灣總經理李佳穎也以公開信表示，專法對「疊單」定義的落差，恐致外送效率消失，營運可能需要調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天立院三讀通過專法，Uber Eats再次回應：「儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但我們尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通。」

Uber Eats指出：「希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。Uber Eats 也將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。」

foodpanda表示，對通過內容表達尊重，將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通，因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益，持續提供最優質的服務。