柯文哲見柯建銘談總預算　民進黨團喊話：盼成為綠白合起點

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲與白委陳昭姿上周五為人工生殖法拜會藍委和民進黨團總召柯建銘、民進黨團，綠營當面呼籲過總預算，柯文哲也認同要處理。外界關注是否成為綠白合契機？民進黨團幹事長鍾佳濱今（6日）喊話，希望未來在柯文哲的影響力下，讓民眾黨和民進黨有進一步合作的可能，而這個合作的起點，希望能從預算審議付委開始討論。

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲2日陪同陳昭姿拜會民進黨團。會後，柯文哲表示，在立法院只要有老柯都可以解決。至於總預算部分，柯文哲指出，「你們就坐下來喬就好，你是老大！」柯建銘回應，「喬要你們同意啊」、「你（柯文哲）回去要交代耶！」柯文哲則自嘲是朝廷欽犯、沒有官職。

鍾佳濱在今日黨團記者會中表示，柯文哲到日前立法院，已清楚彰顯出，希望民眾黨在新的一年能成為具影響力的關鍵少數。柯建銘也誠懇向柯文哲請託，希望中央政府總預算和國防特別條例、特別預算能得到民眾黨支持。

鍾佳濱說，柯文哲也並沒有推辭，只是很謙虛地說他的影響力沒有想像中大。但民進黨團仍希望，未來在柯文哲的影響力之下，讓民眾黨和民進黨有進一步合作的可能，而這個合作的起點，希望能從預算審議付委開始討論。

此外，針對柯文哲到訪是否成為「綠白合」合作契機以及民眾黨團人事變化，鍾佳濱表示，民眾黨所謂的「兩年條款」是民眾黨對社會與其支持者的承諾，至於內規要如何處理，民進黨團尊重；民眾黨立委黃國昌表達將辭去立委職務，於2月後投入縣市長選戰，這也是他個人規劃；但民進黨團誠懇地希望，可以就中央政府總預算和國防特別條例審查，做為新契機。

鍾佳濱也說，民進黨很誠意也願意跟在野黨就議題來討論，只要是對國家、人民福祉有幫助的，民進黨團都會加以考量。