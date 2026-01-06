北檢前等柯文哲回家爆衝突　林昭印被控非法集會首謀不起訴

▲林昭印到北檢聲援柯文哲，被移送集會首謀違法不解散罪，檢察官認為犯罪嫌疑不足。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉及台北市長任內京華城弊案，2024年底遭起訴後，被法院裁定交保，當時民眾黨組織發展部副主任林昭印等人，聚集在北檢前守候聲援，因集會未經許可又與警方發生衝突，林昭印被以非法集會首謀不解散罪移送法辦，台北地檢署勘驗蒐證影像，認為無法證明現場群眾是被林昭印召集、領導，6日處分不起訴。

柯文哲是在2024年12月26日被起訴涉嫌收賄、圖利等罪，遭求處總共28年6月，當天晚上，台北地檢署前方開始出現聲援柯文哲的群眾，手持布條、旗幟在路邊靜坐，民眾來來去去，但徹夜未散，直到27日，法院開庭後裁定，羈押近4個月的柯文哲獲交保7000萬元並配戴電子腳鐶接受監控，不過柯文哲2025年1月又被收押到9月才重獲自由。

警方認為，在柯文哲首度被交保前一天，林昭印號召群眾在北檢前集會，期間經警方5次舉牌「警告」、「命令解散」、「制止」，林昭印仍置若罔聞，未解散集會，涉嫌違反《集會遊行法》的首謀違法不解散罪。林昭印辯稱，他只是在現場等待柯文哲延押案的審理結果，群眾是自發性前往，沒有人發起，他也沒辦法帶領群眾離開。

北檢勘驗警方蒐證畫面，20日晚間的集會民眾出現鼓譟時，有馬尾女子持麥克風安撫民眾，之後立委林國成、黃珊珊各自帶著數人進入北檢前禁制區時，有民眾跟著移動，不認情緒激動的人與員警發生推擠，此時林昭印有揮手動作，拿著麥克風像是要講話，但並沒有被錄到發言的影像或聲音，稍晚馬尾女子再次向民眾喊話，體諒員警執行任務，並呼籲透過線上看直播的民眾不要再到現場。

檢察官認為，現場民眾並非有紀律、有組織的團體成員，因為試圖尾隨立委進入集會禁制區，才會短暫與員警發生推擠，林昭印也被拍下高舉左手，狀似安撫部分激動的民眾的影像，而非引導群眾與警方發生衝撞，因無法證明林召集群眾或在現場領導，無從認定林是這場集會的首謀，因此以犯罪嫌疑不足，處分不起訴。