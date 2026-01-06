TPASS恐斷炊藍首長籲中央挹注　林楚茵點名36藍委卡預算：作賊喊抓賊

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

今年度總預算持續卡關，包括通勤族最在乎的TPASS恐斷炊，不少藍營縣市首長也懇請中央盡快挹注補助，而北北基桃4縣市首長則將在12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，共同討論後續經費調度與維持方案。民進黨立委林楚茵今（6日）表示，作賊喊抓賊，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，「你們根本搞錯對象！卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委！」，她也列出36名國民黨籍區域立委清單讓大家看清楚。

林楚茵今發文表示，作賊喊抓賊，補助被藍委卡關，藍白快審預算。上周五是2026年第一次院會，藍白還是卡著2026年度總預算，不肯付委審查，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，但根本找錯對象！

「卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委！」林楚茵說，先不管民眾黨8席不分區，國民黨籍區域立委至少還有36席，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」沒關係，她直接把各縣市國民黨籍立委列出來，讓大家看清楚是哪些人不審總預算、卡住TPASS撥款。

林楚茵痛批，這36席區域立委，選民投票給你們當立法委員，不是要你們懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長受苦哭哭，趕快付委審查、通過總預算啦！遭點名名單如下：

台北市：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆

新北市：洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔

桃園市：牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華

台中市：顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣

新竹縣：徐欣瑩、林思銘

苗栗縣：邱鎮軍

彰化縣：謝衣鳯

南投縣：馬文君、游顥

雲林縣：丁學忠

花蓮縣：傅崐萁

台東縣：黃建賓

基隆市：林沛祥

新竹市：鄭正鈐

金門縣：陳玉珍

連江縣：陳雪生