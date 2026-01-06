　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野稱TPASS屬舊計畫總預算仍可動之　綠黨團：科目別不同是新興計畫

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳、副書記長林月琴今（6日）召開「人民蒼生為念 全民福祉不能斷 預算審議不能拖」。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團召開「人民蒼生為念 全民福祉不能斷 預算審議不能拖」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年度總預算持續卡關，包括通勤族最在乎的TPASS恐斷炊，針對在野質疑TPASS屬於舊計畫可繼續動支，民進黨團書記長陳培瑜今（6日）指出，「錯錯錯！」TPASS之前是試辦計畫，現已由試辦轉為「新興計畫」，這也是為什麼北北基桃4縣市首長跳出來說要想辦法去支付相關費用，若總預算不過，交通部根本無法支付補貼，呼籲在野黨以人民蒼生為念，全民福祉不能斷。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳、副書記長林月琴今（6日）召開「人民蒼生為念，全民福祉不能斷，預算審議不能拖」記者會。

陳培瑜指出，在汛期到來前有非常多整治工程要進行，就經濟部提供數字，全台各地都有相關防水工程要進行，包括新北、宜蘭、彰化、南投、雲林、嘉義、屏東等，每一筆新興治水計畫都是要在汛期到來前做完工程，讓汛期來了之後，努力朝最小淹水面積、最快退水時程及最高安全標準來邁進，讓人民盡速恢復日常，新興防水工程計畫需要在野黨支持總預算。

針對許多人關注的TPASS，張雅琳提到，北北基桃4個國民黨執政縣市首長將在12日開會討論如何找出經費救通勤月票，但為什麼這件事會搞成這樣？他們應該非常清楚地去譴責他們自己國民黨立委，因為中央政府總預算早送到立法院，但國民黨立委卻一直卡住總預算，「卡總預算的是國民黨，在地方喊沒錢的也是國民黨。國民黨內部要不要先好好地討論一下？」請蔣萬安、張善政、侯友宜和謝國樑好好地跟他們區域立委溝通，盡快審查總預算，這才是真正能救TPASS的關鍵良藥。

張雅琳指出，TPASS總預算達364億，希望國民黨立委好好傾聽地方需求，這才是真正以天下蒼生為念，才能讓TPASS的通勤族能好好使用到這項政府的良善政策。

林月琴說，育嬰留停照顧彈性化也被卡住了，勞動部本來就今年上路新制，育嬰留停可以用日申請，為了讓企業能夠撐得住也願意配合，特別針對小型企業補貼行政跟人力成本，可是彈性育嬰當然不是特權，是要讓家庭能夠敢請假，企業能夠留得住人才的基本設計。「我們希望不要讓新手爸媽必須在職涯跟育兒的當中去掙扎，所以現在預算不審，當然新制是沒有辦法上路」。

林月琴也指出，生育補貼10萬元，但現在42億總預算不審的話，等於如果今年有12萬新生兒，其第一筆支持就會沒了。公共托育14億預算也被卡住，會直接影響設備汰換、教學設備，當然也影響教學品質和安全。

鍾佳濱會後受訪時補充，財委會清楚說明，新年度總預算沒有完成審議之前，只能按照去年預算執行，屬於新年度新興計畫全數不能執行，如果新年度增列額度，去年花1千萬，今年增編1500萬，增列的500萬就不能使用。

陳培瑜則說，國民黨造謠說TPASS之前就有錢，所以是舊的計畫，「錯錯錯！我要說這是錯的」，之前TPASS是「試辦計畫」，其相關支出科目別不一樣，等到實行這麼多年後，大家反應非常好，且每個月都有超過百萬人受到這樣的福利照顧，因此交通部列入新年度「新興計畫」，也就是未來要如期支付相關補助給客運業者，中央地方一起合作。

陳培瑜表示，因此，交通部明白地說在總預算沒有審查通過前，沒辦法再支付費用，這也是為什麼北北基桃4縣市首長跳出來說要想辦法去支付相關費用。「我想縣市首長都已經說得很清楚，如果他們要繼續跟著國民黨一起造謠，說這是舊的計畫、可以用，那他們應該就不會現在站出來說要想辦法」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

F-16V飛官疑跳傘　搜救機抵達目標區、周邊貨輪助搜救

表態了！將爭取議長連任　謝典霖晚間證實：我不選縣長了

F-16戰機夜航失聯搜救中！柯文哲發文祈禱：盼盡快將飛官帶回

幕後／江啟臣、楊瓊瓔爭台中戰火詭譎　國民黨擬比內參民調解決

快訊／F-16夜航失事！上尉飛官疑跳傘　卓榮泰指示儘速救援

快訊／F-16夜航失事上尉飛官疑跳傘　賴清德下令全力搜救

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

F-16V飛官疑跳傘　搜救機抵達目標區、周邊貨輪助搜救

表態了！將爭取議長連任　謝典霖晚間證實：我不選縣長了

F-16戰機夜航失聯搜救中！柯文哲發文祈禱：盼盡快將飛官帶回

幕後／江啟臣、楊瓊瓔爭台中戰火詭譎　國民黨擬比內參民調解決

快訊／F-16夜航失事！上尉飛官疑跳傘　卓榮泰指示儘速救援

快訊／F-16夜航失事上尉飛官疑跳傘　賴清德下令全力搜救

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

【押解畫面曝】馬杜洛坐直升機被押往法院　警方荷槍實彈嚴密戒備

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

快訊／外送員保障法三讀通過！每單報酬不得低於45元　強制業者投保

快訊／F-16夜航失事上尉飛官疑跳傘　賴清德下令全力搜救

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

美國智庫「中共攻台報告」　解放軍傷亡破10萬、4面向代價慘重

民進黨拍板　賴清德明宣布徵召「牙醫界劉寶傑」戰南投縣長

快訊／F-16夜航失事！上尉飛官疑跳傘　卓榮泰指示儘速救援

F16V飛官疑跳傘　搜救機抵達、貨輪助搜救

遭中國禁止入境　石平抵台高呼：告訴世界「台灣就是獨立國家」

憂黃國昌快被抓去關　蕭旭岑：未來恐綠白合

何啟聖宣布參選花蓮縣長　要終結23年傅崐萁王朝

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

謝典霖晚間證實：我不選縣長了

更多熱門

相關新聞

TPASS恐斷炊藍首長籲中央挹注　林楚茵點名36藍委卡預算：作賊喊抓賊

TPASS恐斷炊藍首長籲中央挹注　林楚茵點名36藍委卡預算：作賊喊抓賊

今年度總預算持續卡關，包括通勤族最在乎的TPASS恐斷炊，不少藍營縣市首長也懇請中央盡快挹注補助，而北北基桃4縣市首長則將在12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，共同討論後續經費調度與維持方案。民進黨立委林楚茵今（6日）表示，作賊喊抓賊，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，但你們根本搞錯對象！「卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委！」，她也列出36名國民黨籍區域立委清單讓大家看清楚。

TPASS恐停擺　北北基桃12日開會共商經費

TPASS恐停擺　北北基桃12日開會共商經費

美抓捕馬杜洛鄭麗文要賴清德別挑釁　綠委：起手式賴給賴清德

美抓捕馬杜洛鄭麗文要賴清德別挑釁　綠委：起手式賴給賴清德

陳玉珍離島條例最快本周三讀　綠黨團批國安危機：地方包圍中央

陳玉珍離島條例最快本周三讀　綠黨團批國安危機：地方包圍中央

TPASS恐只撐到月底　蔣萬安：努力確保福利

TPASS恐只撐到月底　蔣萬安：努力確保福利

關鍵字：

TPASS陳培瑜張雅琳交通部民進黨團

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面