在野稱TPASS屬舊計畫總預算仍可動之　綠黨團：科目別不同是新興計畫

▲民進黨團召開「人民蒼生為念 全民福祉不能斷 預算審議不能拖」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年度總預算持續卡關，包括通勤族最在乎的TPASS恐斷炊，針對在野質疑TPASS屬於舊計畫可繼續動支，民進黨團書記長陳培瑜今（6日）指出，「錯錯錯！」TPASS之前是試辦計畫，現已由試辦轉為「新興計畫」，這也是為什麼北北基桃4縣市首長跳出來說要想辦法去支付相關費用，若總預算不過，交通部根本無法支付補貼，呼籲在野黨以人民蒼生為念，全民福祉不能斷。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳、副書記長林月琴今（6日）召開「人民蒼生為念，全民福祉不能斷，預算審議不能拖」記者會。

陳培瑜指出，在汛期到來前有非常多整治工程要進行，就經濟部提供數字，全台各地都有相關防水工程要進行，包括新北、宜蘭、彰化、南投、雲林、嘉義、屏東等，每一筆新興治水計畫都是要在汛期到來前做完工程，讓汛期來了之後，努力朝最小淹水面積、最快退水時程及最高安全標準來邁進，讓人民盡速恢復日常，新興防水工程計畫需要在野黨支持總預算。

針對許多人關注的TPASS，張雅琳提到，北北基桃4個國民黨執政縣市首長將在12日開會討論如何找出經費救通勤月票，但為什麼這件事會搞成這樣？他們應該非常清楚地去譴責他們自己國民黨立委，因為中央政府總預算早送到立法院，但國民黨立委卻一直卡住總預算，「卡總預算的是國民黨，在地方喊沒錢的也是國民黨。國民黨內部要不要先好好地討論一下？」請蔣萬安、張善政、侯友宜和謝國樑好好地跟他們區域立委溝通，盡快審查總預算，這才是真正能救TPASS的關鍵良藥。

張雅琳指出，TPASS總預算達364億，希望國民黨立委好好傾聽地方需求，這才是真正以天下蒼生為念，才能讓TPASS的通勤族能好好使用到這項政府的良善政策。

林月琴說，育嬰留停照顧彈性化也被卡住了，勞動部本來就今年上路新制，育嬰留停可以用日申請，為了讓企業能夠撐得住也願意配合，特別針對小型企業補貼行政跟人力成本，可是彈性育嬰當然不是特權，是要讓家庭能夠敢請假，企業能夠留得住人才的基本設計。「我們希望不要讓新手爸媽必須在職涯跟育兒的當中去掙扎，所以現在預算不審，當然新制是沒有辦法上路」。

林月琴也指出，生育補貼10萬元，但現在42億總預算不審的話，等於如果今年有12萬新生兒，其第一筆支持就會沒了。公共托育14億預算也被卡住，會直接影響設備汰換、教學設備，當然也影響教學品質和安全。

鍾佳濱會後受訪時補充，財委會清楚說明，新年度總預算沒有完成審議之前，只能按照去年預算執行，屬於新年度新興計畫全數不能執行，如果新年度增列額度，去年花1千萬，今年增編1500萬，增列的500萬就不能使用。

陳培瑜則說，國民黨造謠說TPASS之前就有錢，所以是舊的計畫，「錯錯錯！我要說這是錯的」，之前TPASS是「試辦計畫」，其相關支出科目別不一樣，等到實行這麼多年後，大家反應非常好，且每個月都有超過百萬人受到這樣的福利照顧，因此交通部列入新年度「新興計畫」，也就是未來要如期支付相關補助給客運業者，中央地方一起合作。

陳培瑜表示，因此，交通部明白地說在總預算沒有審查通過前，沒辦法再支付費用，這也是為什麼北北基桃4縣市首長跳出來說要想辦法去支付相關費用。「我想縣市首長都已經說得很清楚，如果他們要繼續跟著國民黨一起造謠，說這是舊的計畫、可以用，那他們應該就不會現在站出來說要想辦法」。