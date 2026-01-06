委國前總統馬杜洛「囚衣照」曝光　出庭喊清白正直

▲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦在紐約出庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國3日發動軍事行動推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並將他與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）押解至紐約。兩人今天首次在曼哈頓聯邦法院現身，馬杜洛當庭聲稱清白，並強調自己仍是委內瑞拉的總統。馬杜洛夫婦則對各項指控均否認犯罪。

美軍行動後馬杜洛夫婦現身美國法庭

在美國於3日展開軍事行動推翻委內瑞拉現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，這位前總統和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被美軍特種部隊帶往美國紐約，3日首次在曼哈頓聯邦法院出庭。庭上，馬杜洛透過口譯員表示自己完全無辜，堅持他是一個誠實正直的人，並在法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）面前重申：「我依然是委內瑞拉的總統。」

這場備受矚目的庭審大約持續了40分鐘。馬杜洛還向法庭坦言，自己是在委內瑞拉首都卡拉卡斯的家中被捕。他的辯詞顯示，他並不承認美國對他的指控，也不認同自己目前的處境。

▲委內瑞拉總統馬杜洛Nicolas Maduro（中）穿棕色囚衣。（圖／路透社）

馬杜洛夫婦否認所有重罪指控

美國司法部則在同一天公布了針對馬杜洛的新起訴書，內容指控他涉及四項重罪，包括共謀參與與毒品有關的恐怖行動、共謀走私古柯鹼、非法持有機槍及毀滅性裝置，以及共謀持有這些武器。對於這些聯邦級重罪指控，馬杜洛都堅決否認。

至於佛羅雷斯（Cilia Flores），她也在法庭上對涉及毒品走私和持有武器的指控全部否認。她和丈夫同樣向法院強調自己清白，拒絕認罪。

法庭氣氛緊繃，馬杜洛下次出庭時間確定

庭訊結束時，現場氣氛一度劍拔弩張。一名旁聽男子突然起立，以西班牙語激動喊話，直指馬杜洛是「非法」總統。現場法警隨即介入，護送馬杜洛夫婦離開法庭，場面一度混亂。

目前，馬杜洛（Nicolas Maduro）和佛羅雷斯（Cilia Flores）兩人都將繼續在美國司法體系下接受審判。下次的開庭時間已經排定在3月17日，屆時外界將持續關注雙方的最新動態及美國政府的後續處理。