擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

▲日本大阪道頓堀人潮絡繹不絕。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

近年南韓民眾出國旅遊熱潮持續升溫，日本與東南亞多座城市幾乎淪為「韓國人的後花園」。官方統計，2024年造訪日本的外國旅客中，韓國人連續第3年居冠軍寶座；越南峴港與菲律賓宿霧的外國旅客，也有逾4成甚至過半來自南韓。相較濟州島旅遊成本不斷攀升，日本與東南亞高CP值、距離近、免簽證成為優勢。

根據韓媒《中央日報》，南韓旅遊社群近來流行將日本大阪、越南峴港戲稱為「京畿道大阪市」、「京畿道峴港市」，形容當地韓國旅客密度之高，宛如在國內旅遊，實際數據也印證這樣的說法。

日本政府觀光局（JNTO）與日本法務省出入境統計顯示，2024年訪日外國旅客總數達3687萬人，其中韓國人多達882萬人，占比23.9%，連續3年居各國之冠，超越中國（698萬人）、台灣（604萬人）與美國（272萬人）。

進一步觀察日本城市分布，韓國人最常造訪的城市為大阪，占比30.7%，其次是福岡的25.7%，東京則以24.8%排名第3。由於日韓兩國航班密集、距離近，加上購物、美食與娛樂資源集中，大阪與福岡成為南韓觀光客短期出遊的首選地點，因此被戲稱為「半個韓國城市」。

▲越南峴港巴拿山佛手橋。（圖／VCG）

不只日本，韓國旅客在東南亞的存在感同樣強烈。越南峴港觀光當局統計，2024年當地接待外國旅客約410萬人，其中韓國旅客達168萬人，占比高達40.6%，為各國之首。

菲律賓方面，截至去年12月23日，全國外國旅客568萬人中，韓國旅客約122萬人，占21.5%，同樣排名第一。若單看宿霧，情況更為誇張，2024年造訪宿霧的外國旅客190萬人中，韓國人就占了103萬人，比率高達54.1%。

分析原因，最大關鍵在於「價格與體驗的CP值」。隨著濟州島住宿費、餐飲價格近年大幅上漲，南韓國內逐漸出現「與其花同樣的錢去濟州島買氣受，還不如出國玩」的消費心理。相較之下，日本與東南亞不僅住宿與餐飲價格較為合理，整體旅遊品質也更具吸引力。

此外，免簽與交通便利性也是重要因素。韓國旅客可免簽停留日本90天、越南45天、菲律賓30天，加上航程短、航班多，使短期或臨時出國成為常態。從仁川飛往大阪僅約2小時，至峴港約5小時、宿霧約4個半小時，時間成本明顯低於歐美長程線。

便利的旅遊配套同樣加分。以峴港與宿霧為例，當地可透過網路社群輕易找到價格相對低廉的在地保母，方便家庭旅客照顧孩童，相關評價與聯絡方式甚至在韓國網路社群平台廣泛流傳。多重因素重疊之下，也難怪日本與東南亞持續成為韓國旅客「一去再去」的熱門目的地。