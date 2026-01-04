打臉川普！委內瑞拉副總統「譴責美軍行動」　拒絕與華府合作

▲委內瑞拉副總統羅德里格斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普宣布，美軍已在委內瑞拉展開軍事行動，並於當地時間3日凌晨突襲首都卡拉卡斯，在短短3個小時內逮捕委國總統馬杜洛，聲稱暫時接管委國，並由副總統羅德里格斯宣誓出任臨時總統，協助美方過渡治理。然而，羅德里格斯隨即公開否認相關說法，強調馬杜洛才是委內瑞拉唯一合法總統，並嚴厲譴責美軍行動。

根據美媒《紐約時報》，川普在記者會上表示，美國早已掌握馬杜洛長期涉及販毒、危害美國安全的情資，因此從去年8月起，由美國中情局（CIA）主導，結合陸、海、空三軍逐步對委內瑞拉施壓，最終發動軍事行動。他強調，羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已宣誓就任，並願意與美國合作，「做必要的事情，讓委內瑞拉再次偉大」。

不過，川普發言後不到兩小時，羅德里格斯即透過國營電視發表全國演說，態度強硬，直指美國是非法入侵者，必須遭到拒絕。她痛批，美方行動是以虛假理由進行的侵略，真正目的是推動政權更迭，進而掠奪委內瑞拉的能源、礦產與自然資源，並籲國際社會正視此事。

羅德里格斯發表談話時，身旁站著國防部長、檢察總長，以及國會與司法部門領導人，並以「國家防衛委員會」名義展現政權高層一致立場，直接否定美方「已接管委內瑞拉」的說法。她多次強調，馬杜洛仍是國家唯一總統，連國營電視字幕也仍將她標示為「副總統」。

《CNN》指出，現年56歲的羅德里格斯出身卡拉卡斯，為法律背景出身，長年深耕查維斯主義政治體系，是馬杜洛最信任的核心人物之一。她曾任新聞部長、外交部長，並在2017年出任制憲議會主席，2018年起擔任副總統，直到馬杜洛被捕前，仍掌管經濟與石油政策。

美國方面則透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾與羅德里格斯通話，川普稱對方態度「相當有禮貌」，似乎願意配合華府。然而，多名分析人士向《CNN》指出，羅德里格斯並非溫和派，而是體制內的強硬人物，短期內與美國合作的可能性有限。