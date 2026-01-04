　
國際

川普閃擊委內瑞拉「完全沒通知」國會！　參院下週表決制衡

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普3日針對委內瑞拉發動「大規模打擊」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普3日針對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並成功抓捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。然而，此舉因未事先取得國會授權，甚至在行動前完全未通報國會，引發民主黨強烈抨擊。對此，參議院民主黨人計畫於下週發動表決，試圖透過法律手段制衡川普，防止其在未經授權的情況下再度發動軍事行動。

「未經授權、未通知」　民主黨砲轟川普藐視憲法

《中央社》報導，根據《美國憲法》第1條第8款規定，國會擁有宣戰權，1973年通過的法律也明定總統動用軍隊時須向國會說明。民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）對此發表書面聲明，強調國會必須重新確立其在戰爭、和平、外交與貿易議題上的憲法職權。

他表示，這項跨黨派法案旨在明確規範，除非經國會授權，否則美國不應與委內瑞拉交戰，「我們不能讓政權淪為當年建國者所逃離的暴政」。

參議院軍事委員會首席議員利德（Jack Reed）也痛批，川普（Donald Trump）在未經授權、未通知，且未對美國人民做出任何解釋的情況下對外國發動戰爭，直言「無論接下來如何發展，川普都將承擔後果」。

川普反擊不信任國會保密　盧比歐：任務依情勢而定

面對排山倒海的批評，川普在記者會上強硬回擊。他坦言，之所以在行動前刻意不通知國會，是因為他根本不信任國會議員能保密。國務卿盧比歐（Marco Rubio）則補充說明，由於這是一項「依情勢而定」（condition-based）的任務，政府才無法事先告知國會。

如果這項「戰爭權力法案」（War Powers Resolution）在下週獲得通過，未來川普若要對委內瑞拉採取進一步攻擊，將必須先取得國會授權。

共和黨態度成關鍵　法案恐遭川普否決

根據POLITICO報導，這次投票將成為測試共和黨對川普強硬行動支持度的風向球。目前所有民主黨議員及共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）預計都會投下贊成票，這意味著只要再有3名共和黨議員倒戈，就能達到通過法案所需的51票門檻。

不過，即便法案在參議院過關，後續仍需眾議院批准並由總統簽署。外界預期，川普極大機率會否決任何限制其三軍統帥權限的決議。事實上，去年11月參議院也曾就類似的戰權決議案進行表決，當時僅有保羅與穆考斯基（Lisa Murkowski）兩位共和黨議員支持。

共和黨領袖力挺美軍　政府將安排簡報說明

儘管爭議不斷，共和黨領袖圖恩（John Thune）仍對逮捕馬杜洛的結果表示支持，並肯定美軍執行了「必要的任務行動」，預期政府將針對「綜合禁毒戰略」進行更多簡報。眾議院議長強生（Mike Johnson）也向媒體證實，川普政府目前正積極安排，向國會議員說明此次行動的相關細節。

01/02 全台詐欺最新數據

【這是社牛吧】男跨完年在捷運上喊新年快樂！乘客們暖回附和超熱情

