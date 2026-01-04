　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍大規模空襲逮馬杜洛　美議員憂：給習近平「侵台邀請函」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美軍3日凌晨深入委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro），震撼國際社會。對此，美眾議院「台灣連線」成員貝肯（Don Bacon）雖肯定行動對民主的意義，但也表達深切憂慮，擔心中國恐藉此合理化侵略台灣的行為；不過，前白宮官員何瑞恩（Ryan Hass）則持不同看法，呼籲各界切勿將此事件與台海局勢掛鉤類比。

凌晨轟炸聲不斷　川普宣布「大規模攻擊」成功緝捕馬杜洛

根據《中央社》報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於3日凌晨2時左右接連傳出劇烈爆炸聲，多處軍事基地冒出濃煙。美國總統川普（Donald Trump）隨後在社群媒體證實，美軍已發動一場「大規模攻擊」，成功逮獲馬杜洛及其妻子。

共和黨聯邦眾議員貝肯對此表示，馬杜洛摧毀了委國的民主制度，將南美最富有的國家變成了最窮困的國度，美軍的行動對該區域未來意義重大。

議員憂心中國藉機侵台　民主黨痛批：發出侵略邀請函

儘管行動成功，貝肯也坦言，「我現在最擔心的是，俄羅斯會利用此事為其對烏克蘭的非法行動辯護，或者中國會以此為藉口入侵台灣。」他認為獨裁者會試圖利用此事件來正當化其私慾。

此番擔憂也引起多位政界人士共鳴。民主黨參議員威善高（Scott Wiener）發布聲明痛批，這場非法政變等同向中國發出「侵台邀請」，並可能導致俄羅斯、以色列在各地的軍事行動升級。眾議員肯納（Ro Khanna）也質疑，若未來習近平企圖俘虜台灣總統賴清德，或是普丁抓捕澤倫斯基，「我們現在又能說什麼呢？」

前白宮官員反對類比台海　分析北京將索討「大國豁免權」

針對國會議員的憂慮，前白宮國安會官員何瑞恩則有不同解讀。他於X平台發文建議，不應將馬杜洛遭逮事件與台海局勢類比，並預測北京不會有情緒化反應，而是會藉機譴責美國，將自己塑造成奉行國際法的形象，以與美國形成對比。

何瑞恩分析，中國私下可能會向美國要求同等的「大國豁免權」，要求美方減少在南海等議題上以國際法為由的指責。他強調，委國事件不會改變北京對台盤算，因為北京目前採取的是「無暴力的脅迫戰略」，而非受限於國際法才不使用武力。

北京強烈譴責美方　專家：中國欲使美深陷西半球事務

巧合的是，就在美軍發動攻擊前一天，馬杜洛才剛在總統府會見中國特使邱小琪，雙方還強調「兄弟情誼」。馬杜洛遭逮後，中國外交部隨即發出強烈譴責，痛批美方「悍然對主權國家使用武力」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員李文（Henrietta Levin）分析，北京譴責美方是為了增強在「全球南方」的軟實力。她認為，北京最終希望看到美國深陷西半球事務，進而限制美方維護台海和平及支持印太盟友的能力與意願。

01/02 全台詐欺最新數據

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

美國閃擊委內瑞拉並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦；部分輿論認為，此舉可能被中國作為對台動武的藉口。對此，民進黨前立委鄭運鵬表示，台灣在安全判斷上應「料敵從寬」，但「實在沒必要什麼事情都拿來嚇自己」。

美國美軍委內瑞拉馬杜洛川普北美要聞軍武國際軍武美台關係台美關係美中台

