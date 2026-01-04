美軍大規模空襲逮馬杜洛　美議員憂：給習近平「侵台邀請函」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美軍3日凌晨深入委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro），震撼國際社會。對此，美眾議院「台灣連線」成員貝肯（Don Bacon）雖肯定行動對民主的意義，但也表達深切憂慮，擔心中國恐藉此合理化侵略台灣的行為；不過，前白宮官員何瑞恩（Ryan Hass）則持不同看法，呼籲各界切勿將此事件與台海局勢掛鉤類比。

凌晨轟炸聲不斷 川普宣布「大規模攻擊」成功緝捕馬杜洛

根據《中央社》報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於3日凌晨2時左右接連傳出劇烈爆炸聲，多處軍事基地冒出濃煙。美國總統川普（Donald Trump）隨後在社群媒體證實，美軍已發動一場「大規模攻擊」，成功逮獲馬杜洛及其妻子。

共和黨聯邦眾議員貝肯對此表示，馬杜洛摧毀了委國的民主制度，將南美最富有的國家變成了最窮困的國度，美軍的行動對該區域未來意義重大。

議員憂心中國藉機侵台 民主黨痛批：發出侵略邀請函

儘管行動成功，貝肯也坦言，「我現在最擔心的是，俄羅斯會利用此事為其對烏克蘭的非法行動辯護，或者中國會以此為藉口入侵台灣。」他認為獨裁者會試圖利用此事件來正當化其私慾。

此番擔憂也引起多位政界人士共鳴。民主黨參議員威善高（Scott Wiener）發布聲明痛批，這場非法政變等同向中國發出「侵台邀請」，並可能導致俄羅斯、以色列在各地的軍事行動升級。眾議員肯納（Ro Khanna）也質疑，若未來習近平企圖俘虜台灣總統賴清德，或是普丁抓捕澤倫斯基，「我們現在又能說什麼呢？」

前白宮官員反對類比台海 分析北京將索討「大國豁免權」

針對國會議員的憂慮，前白宮國安會官員何瑞恩則有不同解讀。他於X平台發文建議，不應將馬杜洛遭逮事件與台海局勢類比，並預測北京不會有情緒化反應，而是會藉機譴責美國，將自己塑造成奉行國際法的形象，以與美國形成對比。

何瑞恩分析，中國私下可能會向美國要求同等的「大國豁免權」，要求美方減少在南海等議題上以國際法為由的指責。他強調，委國事件不會改變北京對台盤算，因為北京目前採取的是「無暴力的脅迫戰略」，而非受限於國際法才不使用武力。

北京強烈譴責美方 專家：中國欲使美深陷西半球事務

巧合的是，就在美軍發動攻擊前一天，馬杜洛才剛在總統府會見中國特使邱小琪，雙方還強調「兄弟情誼」。馬杜洛遭逮後，中國外交部隨即發出強烈譴責，痛批美方「悍然對主權國家使用武力」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員李文（Henrietta Levin）分析，北京譴責美方是為了增強在「全球南方」的軟實力。她認為，北京最終希望看到美國深陷西半球事務，進而限制美方維護台海和平及支持印太盟友的能力與意願。