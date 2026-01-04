　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普下令封鎖領海！美軍艦隊圍堵　委內瑞拉石油出口陷癱瘓

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普宣布對委內瑞拉實施「石油禁運」與海域封鎖。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍逮捕，美國總統川普隨即宣布對委內瑞拉實施「石油禁運」與海域封鎖。最新消息指出，受封鎖令影響，委國各大港口已全面癱瘓，所有載滿原油的貨輪被迫滯留。然而，川普同時向美國石油巨頭喊話，準備投入數十億美元「重整」這塊全球原油儲量最大的版圖。

川普海軍封鎖！油輪滯留、港口作業停擺

根據《路透社》報導，在川普（Donald Trump）宣布對所有進出委內瑞拉領海的受制裁油輪實施封鎖後，委內瑞拉的石油出口已完全陷入癱瘓。四位知情人士指出，由於各地港務長未收到任何授權船隻啟航的指示，導致原本就已跌至冰點的出口量正式歸零。

監測數據顯示，在委內瑞拉主要的石油出口港荷西港（Jose），3日當天完全沒有油輪進行裝載作業。多艘裝滿原油、原定前往美國與亞洲的貨輪目前動彈不得；而部分在港外排隊等候的空船，見情勢不對已紛紛撤離。追蹤機構 TankerTrackers.com證實，海域封鎖令已讓當地的海上交通完全中斷。

美軍艦隊待命　川普：直到要求完全滿足

川普在3日向記者證實，針對委內瑞拉的「石油禁運」已全面生效。他態度強硬地表示，美國軍事力量將持續在現場待命，「美國艦隊已就位，在我們的要求得到完全滿足與達成之前，美軍將保留所有軍事選項。」

▲▼ 美國20日在委內瑞拉海域附近突襲扣押一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪「世紀號」（Centuries）。（圖／路透）

▲美國委內瑞拉海域附近突襲扣押一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪「世紀號」（Centuries）。（圖／路透）

這場政變式變天始於美軍採取行動，將馬杜洛及其妻子從卡拉卡斯（Caracas）帶離，美國隨即宣佈將主導這個南美國家的政治轉型。專家分析，出口全面中斷將導致委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的儲油槽迅速填滿，迫使該國不得不關閉油田，恐進一步摧毀其脆弱的能源產業。

百億美元重建計畫　美國石油巨頭準備進場

儘管出口陷入癱瘓，川普卻對未來展現極大野心。他透露已準備好讓美國頂尖的石油公司重返委內瑞拉，「我們要讓這些全世界最大的公司進去，投入數十億美元，修復那些殘破不堪的基礎設施，並開始為該國賺錢。」

目前，雪佛龍（Chevron）是唯一仍留在當地運作的美國巨頭。而過去曾被前總統查維茲（Hugo Chavez）國有化資產的埃克森美孚（Exxon Mobil）與康菲石油（ConocoPhillips），現在也成了潛在的「回歸者」。

萊斯大學（Rice University）專家蒙納迪（Francisco Monaldi）分析，康菲石油被委內瑞拉欠下超過100億美元債務，這可能是促使他們重返當地的最大誘因。

基礎設施殘破　專家：翻身恐需十年

雖然川普計畫讓美國石油公司迅速接手，但分析師麥克納利（Peter McNally）警告，委內瑞拉的油田與管線早已年久失修，基礎設施的崩潰並非一朝一夕能解決。他指出，要讓委國石油產業重回軌道，至少需要投入數百億美元，且西方油企可能得面臨長達十年的長期抗戰。

委內瑞拉曾是石油大國，2000年時日產量高達320萬桶，但到了今年11月僅剩約92萬桶。隨著川普的封鎖令與重建計畫雙管齊下，這個擁有全球最大原油儲量的國家，其能源命脈的控制權已悄然易主。

01/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美軍抓捕馬杜洛　全球反應一次看

美軍抓捕馬杜洛　全球反應一次看

美國於3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並強勢逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，消息一出震驚全球。針對美方這項大動作，國際社會反應兩極，華府盟邦與對立國家紛紛表態，一場外交攻防戰已在國際間拉開序幕。

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

即／委內瑞拉官員曝「至少40平民官兵亡」

美軍出動160架軍機　籌備數月閃擊委內瑞拉

美軍出動160架軍機　籌備數月閃擊委內瑞拉

即／北韓朝日本海「發射不明彈道飛彈」

即／北韓朝日本海「發射不明彈道飛彈」

