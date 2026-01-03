陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

▲陸媒公開沈伯洋住處與工作場所的衛星圖資。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸官媒2日在社群平台上公布立法委員沈伯洋住處與工作場所的衛星圖資、街道圖。對此，陸委會3日表達嚴厲譴責，並要求陸方立即撤除相關資訊，「中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。」

陸委會表示，中共近年來透過各種跨境鎮壓（transnational repression)手段威脅我國在內所有愛好自由民主人士，如今手段更趨惡劣，竟針對我國國會議員進行鎖定，以惡意揭露非公開之住所等隱私資訊。

▼立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）



陸委會提到，此舉已嚴重違反國際相關公約及人權規範，意圖透過網路數位威脅對不同政治主張者造成心理強制與人身安全隱憂，這種流氓行徑只會引起台灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離越拉越遠。

陸委會強調，台灣是法治國家，該等行徑已涉嫌違反我國《個人資料保護法》關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪。「我國政府將密切關注事態發展，並採取必要措施保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。」

陸委會說，兩岸互動應基於理性與相互尊重。中共縱容官媒進行此種違法、脫序的「數位暴力」，不僅無助於兩岸關係正向發展，更暴露其對法治與人權的無知。

陸委會還說，「我們要求陸方相關單位立即約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，切勿誤判情勢，一再挑戰台灣社會的法律與道德底線。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

