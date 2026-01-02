　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節國道限6天凌晨免收費　初四塞到半夜！疏運措施一次看

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲春節預估初二南下最塞，北上初四最大量。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節將有9天連假，加上228連假接力，高公局以長假期研擬疏運，預估南下最大量將落在初二，北上最塞則是初四，部分路段可能塞到半夜和隔天凌晨。春節自2月17日初一至22日初六等6天每天0到5時國道免收費。此外，西部國道初三和初四、國5初二到初五將有高乘載管制。

交通部高速公路局表示，115年春節與和平紀念日兩個連假僅相隔4天，國道交通壓力顯著，已比照長假期規模提前規劃疏導措施。春節連假期間將實施多項交通管制，包括部分匝道封閉、高乘載管制，並搭配收費調整措施，其中春節與和平紀念日連假皆採單一費率，特定時段並有凌晨0時至5時暫停收費，以分散車流、降低尖峰壅塞。

高公局說明，115年春節連假自2月14日至2月22日共9天，和平紀念日連假則為2月27日至3月1日共3天。依據研判，春節期間交通需求以返鄉團圓與旅遊為主，南向車流集中在初一至初三，初二達到高峰，交通量將是平常的1.5倍；北向則集中於初三至初五，初四最為大量，交通量為平常1.6倍；初三則是雙向最大交通量，為平日1.5倍。和平紀念日連假則以旅遊車潮為主，首日南向交通量明顯增加，為平日1.3倍。

高公局預估，春節連假南向需求較分散，北向需求則集中於初三至初五，恐將出現長時段壅塞，尤其初三至初四部分路段如國1、國3北向新竹、苗栗路段及國5北向宜蘭路段則有可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。

另和平紀念日連假適逢春季，高公局預估，各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段之交通需求大於可服務容量，發生壅塞在所難免。

春節及和平紀念日國道疏運措施如下：

一、春節連假：

(一)匝道封閉
1.115年2月17日(初一)至2月19日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2.115年2月19日(初三)至2月21日(初五)，每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

(二)高乘載管制
1.115年2月19日(初三)、2月20日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。
2.115年2月18日(初二)至2月21日(初五)，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

(三)收費措施
1.單一費率：115年2月14日至2月22日。
2.路段差別費率：115年2月17日至2月22日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3.暫停收費：115年2月17日至2月22日，每日0至5時暫停收費。

▲▼春節及228國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲春節國道疏運措施。（圖／高公局提供）

二、和平紀念日連假：

(一)匝道封閉
1.115年2月27日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
2.115年2月28日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
3.115年2月28日至3月1日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3西濱北向入口。

(二)高乘載管制：115年2月28日至3月1日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道(結束時間將視交通狀況機動調整)。

(三)收費措施
1.單一費率：115年2月27日至3月1日。
2.路段差別費率：115年2月27日至3月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3.暫停收費：115年2月27日至3月1日，每日0至5時。

▼228國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲▼春節及228國道疏運措施。（圖／高公局提供）

