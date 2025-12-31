　
政治

NCC委員持續卡關　明年七月恐「全數滅亡」換照案無人可審

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會）31日睽違近一年召開例行記者會，但經過一整年，委員數不滿4人的狀況下，2025一整年僅能召開審議委員會，但在2026年7月31日，或剩下來四位委員無法順利誕生，將面臨NCC委員「全數滅亡」的階段，屆時各電視台換照案，將大幅影響業者權益。

▼NCC在明年７月恐進入「空城階段」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼NCC第52次委員諮議會議會後記者會，代理主委陳崇樹、主任秘書黃文哲出席。（圖／記者湯興漢攝）

NCC在2024年12月1日時，因通過NCC組織法修正案，最終剩下陳崇樹、王正嘉、王怡惠三位委員，經過一整年，人事案始終卡關，而三位委員的任期僅到2026年7月31日，若朝野再無共識，確定從2026年8月開始NCC將進入「空城階段」，包含各電視台換照案、射頻器材認證等相關內容都無法順利決議。

對此，NCC主秘黃文哲指出，目前仍比照先前，僅能召開委員諮詢會議，讓委員會無法召開的損害降到最低，但今年仍有1.7萬左右公告案經過委員諮詢會議許可，目前仍留下489件公告許可處分案予以保留，包含64件廣電業者董監事變更案、101件營運計畫變更案，以及122件屆期換照案等，黃文哲也期盼，明年希望新任委員能順利產生，讓整個通傳會能順利運作。

此外，行政院其實在日前提出主委的蔣榮先、委員並為副主委的程明修、委員黃葳威及委員羅慧雯等4人，但依舊11月時仍遭到否決。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

