政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批卓榮泰惱羞成怒　黃國昌：總預算任何僵局、責任都在他身上

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案自立法院會一讀至今（10日）已41天，尚未交付委員會審查。民眾黨團總召黃國昌表示，三讀通過且由總統公告要給軍人加薪、提高退休軍警消的所得替代率，行政院長卓榮泰憑什麼不依法編預算？產生的任何僵局、責任都在民進黨政府跟卓榮泰身上。至於卓榮泰稱要重新思考跟在野黨未來合作模式，黃國昌說，卓是惱羞成怒還是有政治目的，發動大惡罷時有想過跟在野黨合作嗎？

行政院8月21日提出115年度中央政府總預算案，9月30日排入立法院會報告事項並一讀，交付委員會審查。藍白不滿該案未編入軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，民眾黨團10月7日提出復議案，總預算案因此尚未付委。韓國瑜10月16日召集朝野黨團協商，但會中朝野無法取得共識，韓考量該案涉及行政、立法兩院互動而宣告暫緩，請各黨團回去溝通，他會再找時間協商。

總預算案一讀至今已41天卻尚未付委審查，然遲無韓國瑜將再次召集朝野協商的消息。不僅如此，NCC 4名被提名人全數在上週五立法院行使同意權投票時遭藍白封殺，卓榮泰當時強硬表示，他看到完全沒有誠信跟合作基礎，非常非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，他要重新思考未來合作模式。

對此，黃國昌10日回應，卓榮泰藉由民進黨委員質詢做球所發表的言論，他看了非常震驚，不知道卓是惱羞成怒，還是有什麼政治目的，怎麼會說出悖於事實跟常識的話？過去由執政黨出來號召大規模、無差別罷免在野黨立委，動用行政資源率閣員下鄉宣講的不是卓榮泰本人嗎？發動大惡罷的人現在自己惱羞成怒，說NCC被提名委員沒有過就沒有合作基礎，你發動大惡罷時有想過跟在野黨合作嗎？

黃國昌說，再者，這次被提名的NCC委員為什麼到現在才進行人事同意權審查？理由很簡單，就是卓榮泰說謊、蓋牌，因為卓去年5月在國會承諾當月就會把名單送至立法院，但根本沒送，卓聲稱被提名人有生涯考慮，然而民眾黨在人事同意權審查中一個個問這4人，對方回覆去年5月就答應，所以這證明卓在國會說謊，到現在還沒有道歉。

黃國昌指出，第三、卓榮泰完全沒有徵詢過在野的意見，提了4位不適任的NCC委員人選，一個既非電信專業，也非媒體新聞專業，甚至搞不清楚主管法規的人要當主委，該受譴責的是卓，所以被在野黨否決剛好而已。第四、卓榮泰說給了半個橄欖園，「我完全聽不懂卓榮泰說什麼？」 現在卓的態度是，因為針對中選會委員，民進黨有徵詢在野黨，所以在野黨應該感恩戴德，背書通過NCC委員，這是卓心中的朝野合作？

至於115年度中央政府總預算方面，黃國昌說，民眾黨團立場很清楚，請卓榮泰依法編列預算，台灣是法治國家，不是君權皇帝制，三讀通過且由總統公告要給軍人加薪、提高退休軍警消的所得替代率，憑什麼不依法編預算？你要立法院怎麼審行政院送來的違法預算？產生的任何僵局、責任都在民進黨政府跟卓榮泰身上。

相關新聞

鄭麗文追思吳石惹議　黃國昌：台灣民主自由是民眾黨堅守的底線

鄭麗文追思吳石惹議　黃國昌：台灣民主自由是民眾黨堅守的底線

國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體舉辦的白色恐怖受難者慰靈活動，追思對象包括吳石等共諜，引發黨內外質疑。民眾黨主席黃國昌今（10日）表示，吳石是共諜，是蠻清楚的客觀事實，國民黨內部已出現非常多聲音，相信鄭麗文應該聽到了；而對民眾黨而言，堅持捍衛台灣民主、自由、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則、絕對堅守的底線。

醫學會遇總統致詞柯文哲怨浪費時間　陳佩琪勸：你現在是他的階下囚

醫學會遇總統致詞柯文哲怨浪費時間　陳佩琪勸：你現在是他的階下囚

總預算躺在立法院40天未付委　藍白堅持「編預算挺軍警消」不放行

總預算躺在立法院40天未付委　藍白堅持「編預算挺軍警消」不放行

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

視察桃機邊境檢疫措施　卓榮泰：「零信任、零容忍」守護台灣淨土

視察桃機邊境檢疫措施　卓榮泰：「零信任、零容忍」守護台灣淨土

黃國昌民眾黨總預算卓榮泰NCC

