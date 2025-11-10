批卓榮泰惱羞成怒　黃國昌：總預算任何僵局、責任都在他身上

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案自立法院會一讀至今（10日）已41天，尚未交付委員會審查。民眾黨團總召黃國昌表示，三讀通過且由總統公告要給軍人加薪、提高退休軍警消的所得替代率，行政院長卓榮泰憑什麼不依法編預算？產生的任何僵局、責任都在民進黨政府跟卓榮泰身上。至於卓榮泰稱要重新思考跟在野黨未來合作模式，黃國昌說，卓是惱羞成怒還是有政治目的，發動大惡罷時有想過跟在野黨合作嗎？

行政院8月21日提出115年度中央政府總預算案，9月30日排入立法院會報告事項並一讀，交付委員會審查。藍白不滿該案未編入軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，民眾黨團10月7日提出復議案，總預算案因此尚未付委。韓國瑜10月16日召集朝野黨團協商，但會中朝野無法取得共識，韓考量該案涉及行政、立法兩院互動而宣告暫緩，請各黨團回去溝通，他會再找時間協商。

總預算案一讀至今已41天卻尚未付委審查，然遲無韓國瑜將再次召集朝野協商的消息。不僅如此，NCC 4名被提名人全數在上週五立法院行使同意權投票時遭藍白封殺，卓榮泰當時強硬表示，他看到完全沒有誠信跟合作基礎，非常非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，他要重新思考未來合作模式。

對此，黃國昌10日回應，卓榮泰藉由民進黨委員質詢做球所發表的言論，他看了非常震驚，不知道卓是惱羞成怒，還是有什麼政治目的，怎麼會說出悖於事實跟常識的話？過去由執政黨出來號召大規模、無差別罷免在野黨立委，動用行政資源率閣員下鄉宣講的不是卓榮泰本人嗎？發動大惡罷的人現在自己惱羞成怒，說NCC被提名委員沒有過就沒有合作基礎，你發動大惡罷時有想過跟在野黨合作嗎？

黃國昌說，再者，這次被提名的NCC委員為什麼到現在才進行人事同意權審查？理由很簡單，就是卓榮泰說謊、蓋牌，因為卓去年5月在國會承諾當月就會把名單送至立法院，但根本沒送，卓聲稱被提名人有生涯考慮，然而民眾黨在人事同意權審查中一個個問這4人，對方回覆去年5月就答應，所以這證明卓在國會說謊，到現在還沒有道歉。

黃國昌指出，第三、卓榮泰完全沒有徵詢過在野的意見，提了4位不適任的NCC委員人選，一個既非電信專業，也非媒體新聞專業，甚至搞不清楚主管法規的人要當主委，該受譴責的是卓，所以被在野黨否決剛好而已。第四、卓榮泰說給了半個橄欖園，「我完全聽不懂卓榮泰說什麼？」 現在卓的態度是，因為針對中選會委員，民進黨有徵詢在野黨，所以在野黨應該感恩戴德，背書通過NCC委員，這是卓心中的朝野合作？

至於115年度中央政府總預算方面，黃國昌說，民眾黨團立場很清楚，請卓榮泰依法編列預算，台灣是法治國家，不是君權皇帝制，三讀通過且由總統公告要給軍人加薪、提高退休軍警消的所得替代率，憑什麼不依法編預算？你要立法院怎麼審行政院送來的違法預算？產生的任何僵局、責任都在民進黨政府跟卓榮泰身上。