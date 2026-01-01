　
生活

天沒亮就湧進2萬人！屏東元旦升旗健走　國旗裝、太鼓超吸睛

▲屏東市元旦升旗萬人健走。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市元旦升旗2萬人健走。（圖／屏東市公所提供)

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所於今（1）日清晨6點30分舉辦「元旦升旗典禮暨健走活動」，天色未亮，便有逾萬名民眾精神抖擻地齊聚市公所前廣場。民眾透過莊嚴的升旗儀式，表達對國家與家鄉的熱愛，並以健走迎接新年第一天，展現滿滿活力與對嶄新一年的期待。

▲屏東市元旦升旗萬人健走。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市元旦升旗萬人健走。（圖／屏東市公所提供）

元旦升旗典禮由屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊帶來氣勢磅礡的開場演出，震撼鼓聲響徹清晨天際，為活動揭開序幕。隨後，由亮麗青春的屏東女中儀隊同學擔任護旗與升旗手，為典禮增添了一份莊重與濃厚的儀式氛圍。

▲屏東市元旦升旗萬人健走。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市元旦升旗萬人健走。（圖／屏東市公所提供）

升旗典禮圓滿完成後，市長周佳琪、市民代表會主席林淑香及與會貴賓共同鳴槍，正式啟動全長約4公里的健行活動。路線自台糖街市公所出發，沿途行經台糖三街、廣東南路、民生路、工業路、工業四路、工業六路，折返縣民公園3號入口後再回到市公所，動線順暢且兼具運動與休閒功能，還有許多民眾穿著國旗裝參加，展現新年的活力。

▲屏東市元旦升旗萬人健走。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市元旦升旗萬人健走。（圖／屏東市公所提供）

活動當天，市公所於多個路段發送限量兌換券，參與民眾依規定完成健行路線，並於指定站點集滿章戳，即可兌換容量500毫升的精美保溫瓶一支，公所團隊也與現場發放「駿馬迎春好運來」春聯，提前向民眾賀新春。

李姓民眾表示，能在新年第一天與家人、朋友一同參與升旗與健走活動別具意義，不僅為新年留下美好回憶，也能將象徵祝福的保溫瓶留作紀念，寓意新的一年幸福長存、溫暖隨行。

市長周佳琪表示，舉辦元旦升旗典禮與健走活動，期盼透過全民齊聚、共同仰望國旗冉冉升起、齊聲高唱國歌的莊嚴時刻，凝聚市民的愛國情懷與對家鄉的認同。同時，藉由健走活動推廣規律運動的重要性，鼓勵市民培養健康生活習慣，並促進家庭情感交流與社會凝聚力，攜手迎向健康、幸福、充滿希望的新一年。

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

相關新聞

2100人健走迎新年將軍消防進場宣導把防災觀念帶進生活

2100人健走迎新年將軍消防進場宣導把防災觀念帶進生活

迎接嶄新的新年，台南市將軍區元旦舉辦「文衡賜福」元旦健走活動，吸引約2,104名民眾熱情參與，現場氣氛熱絡、充滿活力，台南市消防局第三大隊將軍消防隊把握人潮，結合將軍消防婦女宣導隊設置防災宣導攤位，透過親切互動方式，向民眾宣導居家防火及CPR緊急救護知識，獲得現場一致好評。

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

元旦搶拿竹山紫南宮錢母！　孝子排14天奪頭香

元旦搶拿竹山紫南宮錢母！　孝子排14天奪頭香

國旗飄揚玉山北峰　鄭明典致敬：勇者的升旗典禮

國旗飄揚玉山北峰　鄭明典致敬：勇者的升旗典禮

馬英九未出席國民黨元旦升旗　鄭麗文：考量健康狀況未擴大邀請

馬英九未出席國民黨元旦升旗　鄭麗文：考量健康狀況未擴大邀請

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

