生活 生活焦點

元旦搶拿竹山紫南宮錢母！10萬人龍綿延7公里　孝子排14天奪頭香

記者高堂堯、黃資真／南投報導

迎來2026年元旦第一天，南投竹山紫南宮今(1日)上午按照往年慣例，發放馬年前母， 吸引高達10萬人參與，排成7公里長的人龍。奪得頭香的是來自彰化秀水的張先生，為了替媽媽祈福，早在12月19日的14天前就來排隊！

▲▼ 南投紫南宮發放馬年錢母，頭香早在14天前就到現場排隊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投紫南宮發放馬年錢母，頭香早在14天前就到現場排隊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

竹山紫南宮今年推出馬（丙午）年祥瑞錢母，且排隊前5000名可獲得「金雞蛋」，內有限量禮品兌換卷，因天氣晴朗，天還沒亮就已排滿了人潮，《ETtoday新聞雲》記者實測從隊伍末端以快走的步程前進，超過半小時才抵達發放點。且錢母原本預計上午9點開始發放，廟方考量隊伍過長，為了加快速度，提早於上午8點30分開始。

▲▼ 南投紫南宮發放馬年錢母，頭香早在14天前就到現場排隊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲▼ 現場人龍綿延超過7公里。

▲▼ 南投紫南宮發放馬年錢母，頭香早在14天前就到現場排隊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

奪得頭香的第一名是來自彰化秀水的張先生，他表示為了幫媽媽祈福，12月19日就到紫南宮排隊等待，這也是他第三次來紫南宮排隊，終於在今年拔得頭籌，拿到馬年金銀紀念套幣特別款。

5000顆金雞蛋的禮物也相當豪華，包括壹錢金戒指15只、現金6000元紅包20包、「馬上發財」套幣精裝組1200組、馬年福氣項鍊300條、馬年福氣金銀錢母1000組、馬年金錢母2465個。

▲▼ 南投紫南宮發放馬年錢母，頭香早在14天前就到現場排隊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲黃先生（中）是首位抽到金戒指的幸運得主。

首名抽到金戒指的得主是來自桃園的黃先生，已是第7年來排隊，過去曾拿過2000元現金，這次意外抽到金戒指非常開心；台中的劉小姐則是來排隊超過10年，這次戴著龍年抽到的金戒指再來排隊，果然又帶來好運，抽到6000元現金，難掩欣喜之意。

▲▼ 南投紫南宮發放馬年錢母，頭香早在14天前就到現場排隊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲劉小姐戴著龍年抽中的金戒指來排隊，這次再度幸運抽中6000元紅包。

01/01 全台詐欺最新數據

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

新的一年到來，總統賴清德今（1日）發表元旦談話，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026，攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。民進黨團書記長陳培瑜也呼籲藍白，別再把杯葛當成政績，不要一邊喊「顧民生」，一邊把民生政策卡住，新的一年，可以監督，但不要讓人民買單，把該過的過一過、該做的做一做，這才是人民要看到的「新局」，期待藍白立院黨團的「新年新氣象」！

國旗飄揚玉山北峰　鄭明典致敬：勇者的升旗典禮

國旗飄揚玉山北峰　鄭明典致敬：勇者的升旗典禮

台2線大貨車逆向衝撞曳引車！駕駛腿骨折送醫

台2線大貨車逆向衝撞曳引車！駕駛腿骨折送醫

馬英九未出席國民黨元旦升旗　鄭麗文：考量健康狀況未擴大邀請

馬英九未出席國民黨元旦升旗　鄭麗文：考量健康狀況未擴大邀請

元旦致詞　蔣：與台北隊攜手陪市民向前

元旦致詞　蔣：與台北隊攜手陪市民向前

