元旦搶拿竹山紫南宮錢母！10萬人龍綿延7公里　孝子排14天奪頭香

迎來2026年元旦第一天，南投竹山紫南宮今(1日)上午按照往年慣例，發放馬年前母， 吸引高達10萬人參與，排成7公里長的人龍。奪得頭香的是來自彰化秀水的張先生，為了替媽媽祈福，早在12月19日的14天前就來排隊！

▲南投紫南宮發放馬年錢母，頭香早在14天前就到現場排隊。



竹山紫南宮今年推出馬（丙午）年祥瑞錢母，且排隊前5000名可獲得「金雞蛋」，內有限量禮品兌換卷，因天氣晴朗，天還沒亮就已排滿了人潮，《ETtoday新聞雲》記者實測從隊伍末端以快走的步程前進，超過半小時才抵達發放點。且錢母原本預計上午9點開始發放，廟方考量隊伍過長，為了加快速度，提早於上午8點30分開始。

▲▼ 現場人龍綿延超過7公里。



奪得頭香的第一名是來自彰化秀水的張先生，他表示為了幫媽媽祈福，12月19日就到紫南宮排隊等待，這也是他第三次來紫南宮排隊，終於在今年拔得頭籌，拿到馬年金銀紀念套幣特別款。

5000顆金雞蛋的禮物也相當豪華，包括壹錢金戒指15只、現金6000元紅包20包、「馬上發財」套幣精裝組1200組、馬年福氣項鍊300條、馬年福氣金銀錢母1000組、馬年金錢母2465個。

▲黃先生（中）是首位抽到金戒指的幸運得主。



首名抽到金戒指的得主是來自桃園的黃先生，已是第7年來排隊，過去曾拿過2000元現金，這次意外抽到金戒指非常開心；台中的劉小姐則是來排隊超過10年，這次戴著龍年抽到的金戒指再來排隊，果然又帶來好運，抽到6000元現金，難掩欣喜之意。

▲劉小姐戴著龍年抽中的金戒指來排隊，這次再度幸運抽中6000元紅包。