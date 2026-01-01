期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

▲民進黨團書記長陳培瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

新的一年到來，總統賴清德今（1日）發表元旦談話，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026，攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。民進黨團書記長陳培瑜也呼籲藍白，別再把杯葛當成政績，不要一邊喊「顧民生」，一邊把民生政策卡住，新的一年，可以監督，但不要讓人民買單，把該過的過一過、該做的做一做，這才是人民要看到的「新局」，期待藍白立院黨團的「新年新氣象」！

民進黨團書記長陳培瑜表示，新的一年，希望2025的立法院藍白黨團的「一直卡、一直拖、一直吵」的狀態，不要再一路延到2026。總統元旦談話重點很清楚，台灣要更安全、更繁榮，也要更照顧人民、讓社會更團結。

陳培瑜坦言，能不能做到，老實說，很大一塊就看立法院在預算和立法上的支持。國防跟全社會防衛韌性要不要推？國安法制要不要補起來？社會安全網、長照、育兒支持、青年居住壓力要不要做？這些都不是抽象的大方向，這是每個家庭每天在煩惱的現實。

陳培瑜也呼籲在野黨，別再把杯葛當成政績。在野黨要監督，執政團隊接受、也尊重；可是藍白不能只會「擋」。擋預算、擋法案、擋到最後，受傷的是人民的生活，是孩子的未來，是台灣的整體安全感。

陳培瑜強調，要反對可以，但請提出替代方案。要質疑可以，但請用事實跟專業。不要一邊喊「顧民生」，一邊把民生政策卡住；一邊喊「要和平」，一邊讓台灣的安全防線變的更脆弱。

陳培瑜認為，新的一年，可以監督，但不要讓人民買單。把該過的過一過、把該做的做一做，這才是人民要看到的「新局」，期待藍白立院黨團的「新年新氣象」！