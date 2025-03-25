深化親職教育！花蓮親職教養巡迴講座開跑　今年預計30場以上

▲花蓮縣家庭教育中心攜手各區學校與民間團體，推動「孩子權益知多少？」親職教養巡迴講座。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升家長對親職教養的認識與技巧，花蓮縣家庭教育中心攜手各區學校與民間推展家庭教育團體，共同推動「孩子權益知多少？」親職教養巡迴講座。邀請家庭教育人才資料庫之專業講師群，透過實體與線上雙軌並行的方式，為家長提供專業教育指導，並搭配家庭教育中心資源介紹及兒童權利公約（CRC）等重要議題宣導，預計於114年辦理 30場次以上，全面深化家庭教育影響力。

花蓮縣家庭教育中心主辦實體課程3場次、線上課程3場次。實體場次訂於3月11日、18日、25日上午時段在本縣婦幼親創園區舉行；線上課程則安排於3月14日、21日、27日晚間時段辦理，配合花蓮縣地勢狹長，交通不易抵達，期望讓更多家長能夠便利參與。

系列的講座涵蓋三大主題：營造孩子正向童年經驗、給孩子有安全感的家、培養孩子的健康情緒。此外藉由宣導「4128185家庭教育諮詢專線」宣導，讓家長在遇到教養困難時能獲得專業協助。

全縣巡迴辦理部份，家庭教育中心攜手社區、學校深化家庭教育，本次巡迴講座依序從2月中旬陸續展開，協辦學校遍及崇德國小、卓溪國小、明利國小、松浦國小、太昌國小、新社國小、稻香國小、花蓮高農等校。各校結合本身的家長座談日、親子學習日、特定節日等日期，邀請主要照顧者到校瞭解孩子的權益以及教養知能，以講座為主，讓主要照顧者增進親職教養知能；並透過巡迴方式促進各社區家長瞭解關於家庭教育的議題，如管教技巧、溝通方式、3C時代的教養新思維、情緒教育等。

▲配合花蓮縣地勢狹長交通不易抵達也安排線上課程。

花蓮縣長徐榛蔚表示，家庭教育中心精心彙整家庭教育講師人才資料庫，提供各單位申請媒合，並因應花蓮地勢狹長、交通不易等特性，透過分區巡迴、多點開設的方式，將親職教育資源送進各鄉鎮、村落與部落，縮短城鄉差距，確保每位家長都能獲得支持與指導。

花蓮縣家庭教育中心進一步強調，本系列巡迴講座開放各鄉鎮社區、學校及相關機構申請合作辦理，將透過家庭教育人才資料庫媒合適合師資，深化地方資源連結，擴大家庭教育的影響力。並誠摯邀請本縣在地的企業、機關（構）共創美好家庭，一同合作與學習，為孩子打造更健康、更幸福的成長環境！