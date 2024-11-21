台2線絕美海岸公路「融路山海」　奪國家永續發展獎

▲台2線絕美北海岸公路奪下今年度「國家永續發展獎」。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

台2線絕美海岸公路以生態友善及低碳工程改造永續公路，達到還景自然、融路山海計畫願景，奪下今年度「國家永續發展獎」，公路局表示，未來將持續努力，推動綠色永續公路。

台2線北海岸公路擁有得天獨厚山海景觀，更以「永恆潮汐．聽濤路廊」主題營造濱海公路的絕美生態景觀。行政院國家永續發展委員會主辦「113年國家永續發展獎」，日前公布得獎名單，公路局北區養護工程分局以「安全好行台2線北海岸優質景觀公路永續營造計畫」獲選為「政府機關類」得獎單位。

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▲台2線絕美北海岸公路奪下今年度「國家永續發展獎」。（圖／公路局提供）

公路局指出，「安全好行台2線北海岸優質景觀公路永續營造計畫」利用輕、透、順勢作為改善方針進行景觀改造，並透過跨機關協調與合作，進行人本及安全之交通改善、生態友善、低碳工程及創新運用進行整體公路環境優化，致力完成各項永續發展及淨零排放目標。經20年以上耕耘，進行永續公路改造計畫作業，達到還景自然、融路山海計畫願景。

公路局表示，未來公路局將持續努力，與各機關攜手合作，共同建設一個安全、美麗、充滿活力的綠色永續公路。