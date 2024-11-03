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落實環境保育！　耀登炳南教育基金會召募志工

▲落實環境保育，耀登炳南教育基金會召募志工

▲落實環境保育，耀登炳南教育基金會召募志工。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

致力於通訊天線設計和研發的耀登科技和耀登炳南教育基金會，挺公益、關懷弱勢孩童權益，不落人後！耀登炳南教育基金會董事長張玉斌和耀登科技永續長呂莉萍，2日帶領基金會成員，於桃園區風禾公園舉辦「有愛無礙、親子泡泡派對」活動設置公益攤位，宣導環境保育並招募志工，呼籲各界一起為保護地球盡心力。

▲落實環境保育，耀登炳南教育基金會召募志工

▲耀登炳南教育基金會設置公益攤位，宣導環境保育並招募志工。（圖／記者楊淑媛攝）

耀登炳南教育基金會董事長張玉斌指出，耀登科技成立至今已有25年，成熟專業的天線設計製造能力，得到世界各大廠的合作及認可。近年來，公司積極投入各項環境永續管理，成立「永續發展委員會」將ESG理念融入經營理念，企業永續發展，創造利潤的同時要對利害關係人承擔社會責任的使命。

▲落實環境保育，耀登炳南教育基金會召募志工

▲▼耀登科技永續長呂莉萍(右三)帶領同仁，宣導環境保育並招募志工。（圖／記者楊淑媛攝）

▲落實環境保育，耀登炳南教育基金會召募志工

今年耀登科技陸續榮獲天下永續公民獎《小巨人組》永續公民獎、人才永續獎、天下1.5度碳中和獎、國泰CDP最佳碳揭露獎、桃金獎ESG環境永續等獎項，得獎是最大的鼓勵及支持，也使耀登科技致力環境保護的努力受到各界的肯定，

▲落實環境保育，耀登炳南教育基金會召募志工

▲耀登科技和耀登炳南教育基金會董事長張玉斌(右)，挺公益、關懷弱勢孩童權益，不落人後。（圖／記者楊淑媛攝）

張玉斌說：「財團法人耀登炳南教育基金會」是去年經由耀登科技董事會通過，教育部核准成立，基金會宗旨以培育資(通)訊人才及環境生態永續經營，追求永續發展為目標。除了舉辦優秀人才獎學金及營隊補助拔擢科技人才，藉由野望公播活動，以生態紀錄影片方式，到桃園國小國中進行環境教育推廣，每年有近百所學校來申請，受惠學生遍及桃園各地區。基金會今年通過申請加入桃園市環保局志工運用單位，成立「耀登炳南環保永續志工隊」，從理念到具體實踐環保行動，結合大眾的力量，一起為環保盡心力。

▲落實環境保育，耀登炳南教育基金會召募志工

▲耀登炳南教育基金會設置公益攤位，宣導環境保育並招募志工。（圖／耀登提供）

為響應環保愛地球理念，同時推廣SDGs環境永續觀念，以環境教育向下紮根理念，透過遊戲傳達節約能源、淨零減碳的重要，進而從生活中落實執行，留給下一代乾淨的地球，是你我共同的責任。基金會這次參與公益攤位設置，安排好玩有趣的環保闖關遊戲，吸引許多大小朋友到攤位挑戰。

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