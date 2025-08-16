　
地方 地方焦點

深化合作契機！花蓮縣府拜訪香港指標零售平台　拓展海外通路　

▲▼花蓮縣府拜訪香港最大網購平台HKTVmall，HKTVmall為香港指標性零售通路。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府拜訪香港最大網購平台HKTVmall，HKTVmall為香港指標性零售通路。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動花蓮優質農特產品進軍國際市場，花蓮縣政府於率領縣內農友赴港參加「2025香港美食博覽會」期間，同步拜訪香港高端百貨超市及最大網購平台 HKTVmall等兩大指標性零售通路，深入交流合作模式，探索花蓮農產上架與品牌聯名的可能性。

花蓮縣政府於近日拜訪香港知名百貨超市，由該超市人員親自接待並導覽賣場，特別著重於生鮮蔬果區的陳列與品項規劃。該區展示多樣水果，包括芭樂、西瓜、柚子、蘋果、蓮霧、水蜜桃等，主要由台灣、日本、泰國、澳洲等地進口，展現其對豐富多元且高品質農產的重視。

該通路近期舉辦台灣主題短期活動，精選台灣特產如台式麵食、零食伴手禮、夜市小食與台味特飲，讓香港消費者透過味覺探索台灣街頭文化。花蓮農產具備在地特色與精緻包裝，與活動主題高度契合，雙方初步討論以花蓮為主題的短期活動作為合作起點，未來視市場反應再洽談商品長期上架與品牌聯名可能性。

花蓮縣政府於率縣內農友赴港參加美食博覽會期間，拜訪 HKTVmall 位於將軍澳總部的物流中心，由公司主管接待並導覽其先進的自動化物流系統。

▲▼花蓮縣府拜訪香港最大網購平台HKTVmall，HKTVmall為香港指標性零售通路。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

該中心每日可處理數萬張超市產品及糧油雜貨訂單，透過機械化執貨與倉存系統，大幅提升營運效率與準確性，降低人力成本。另外，HKTVmall於屯門物流中心設有「自動化交叉帶式分揀系統」，每小時可處理約13,000件包裹，涵蓋大型貨件與小型散裝物品，分揀準確率高，支援多點配送。平台也提供第三方物流（3PL）存倉服務，商戶可選擇由平台代為出貨，或由產地直接配送至消費者手中，靈活因應不同營運模式。

HKTVmall為商戶提供優惠的上架費用與彈性合作方案，花蓮農特產品可透過平台上架，消費者可於平台下單，由花蓮農戶直接出貨，或集中配送至物流中心後再由平台分送，實現「從產地到餐桌」的高效電商體驗 。

花蓮縣長徐榛蔚表示，此次拜訪不僅深化與香港零售通路的交流，也為花蓮農特產品建立具體合作基礎，未來將持續推動農產外銷與品牌國際化，讓花蓮「好山好水、純淨優質」的農業價值在國際市場中發光發熱。

香港美食博覽會資訊
- 展期：114年8月14日至8月18日
- 地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心
- 攤位編號：3D-A20

