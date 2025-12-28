平溪106線邊坡坍方！瑞芳警守夜疏導交通　下午單線搶通

▲平溪106線發生邊坡坍方，瑞芳警啟動交通管制確保安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區106線72.3公里處今（28日）凌晨1時47分發生邊坡坍方落石，影響道路通行安全。警方獲報後立即趕赴現場，實施交通管制與疏導，封閉道路避免人車誤闖，所幸現場未傳出人車受困情形。相關單位進場搶修，於下午1時30分先行開放單線雙向通車，並將視修復進度恢復全線通行。

深夜封閉管制 多點設置改道

瑞芳警分局表示，為避免人車誤闖危險路段，隨即動員十分、平溪、雙溪、平林、瑞芳、四腳亭、大寮、瑞濱派出所及交通分隊等9個單位警力，分別在106線70公里處（平溪端）與74.5公里處（瑞芳端）設置管制點，封閉道路並引導車輛改道，現場同仁自深夜起持續執勤，維持交通秩序。

清晨進場搶修 下午開放單線雙向

平溪區公所與養工處委外開口契約廠商於今（28日）清晨6時25分進場，動用大小型機具進行坍方落石清理作業；至下午1時30分完成搶通，先行開放單線雙向通車，後續將視修復進度儘速恢復雙向通行。

警方提醒留意路況

瑞芳警分局呼籲，用路人行經該路段務必配合現場員警指揮及交通管制措施，並隨時留意最新道路通行資訊，以確保行車安全。