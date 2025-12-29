　
生活

高市府再推「雄挺利」青創貸款補貼　最高200萬「5年免利息」

▲▼ 高市府再推「雄挺利」青創貸款補貼　最高200萬「5年免利息」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府再推「雄挺利」青創貸款補貼，最高200萬「5年免利息」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

廣獲高雄在地青創業者好評的「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，114年度第二期即將在元旦正式上線！高雄市政府青年局今日宣布，自115年1月1日起至6月30日止，符合資格的青創業者只要通過經濟部青創貸款核貸，即可申請利息補貼。透過實質資金挹注與長達5年的利息支持，減輕創業初期財務負擔。

青年局長林楷軒表示，高雄致力於打造全台最友善的創業城市，市府積極介接中央資源，由地方政府補貼貸款利息，讓青年在草創與轉型關鍵期能保有資金彈性。

「雄挺利」計畫已精準扶植餐飲、批發零售及文創等多元產業，成為創業者站穩市場腳步的最強後盾。隨著新年度第二期計畫啟動，期盼持續發揮政策效益，陪同青年朋友在高雄落地扎根，實現自我價值。 政策實益從在地店家的蛻變中清晰可見。

▲▼ 高市府再推「雄挺利」青創貸款補貼　最高200萬「5年免利息」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲青創品牌「聊聊甜室」透過雄挺利計畫支持，從市場內小攤擴展至獨立店面，預計於12月底正式營運，提供更舒適的用餐環境。（圖／業者提供）

甜點品牌「聊聊甜室」原是鹽埕第一公有市場內僅2坪的小攤位，憑藉職人堅持逐步累積口碑，並於今年底正式喬遷升級為質感店面。負責人Annie感性分享，「雄挺利」在店面擴張的關鍵時刻提供了最強支撐，減輕的利息負擔讓她能將資金更靈活地投入新店裝修，為顧客打造更舒適的用餐體驗。

同樣受惠於計畫的還有主打西班牙道地料理的「Nido Spanish Cuisine」。負責人Sonia與西班牙主廚Jon將帶有迷人焦香鍋巴（Socarrat）的經典大鍋飯（Paella）等家鄉風味帶入高雄。

Sonia 表示，因遷址新據點需支應龐大裝修費，當初申請青創貸款即是為了填補資金缺口，而「雄挺利」利息補貼如同「及時雨」，有效減輕過渡期的資金壓力，讓團隊能從容專注於料理品質，將純正的西班牙飲食文化深耕高雄。

▲▼ 高市府再推「雄挺利」青創貸款補貼　最高200萬「5年免利息」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲青創品牌「Nido Spanish Cuisine」由西班牙主廚 Jon（右）與負責人 Sonia（左）攜手將西班牙美食帶入高雄。（圖／業者提供）

青年局補充說，114年度「雄挺利」第二期申請期間自115年1月1日起至6月30日止。凡設籍本市滿3個月之18歲至45歲青年，其公司設立或商業登記於本市8年內且資本額1,000萬以下均可申請。符合資格者可向兆豐銀行或高雄銀行營業部辦理，享有貸款本金最高200萬元、最長5年的利息補貼（補貼利率上限2.5%）。

程序落實「便民一站式」服務，核准後補貼款項將直接匯入申請者帳戶，簡化流程並提升資金取得效率。 除利息補貼外，青年局亦持續推動參展補助、提供不同規模事業體申請的「一般型」與「競爭型」創業補助，以及涵蓋行銷、法務與財務等主題的免費培訓課程，構築完善的青創支持體系。

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

