「雄挺利」青年創業貸款利息補貼再啟動　7/1開跑

▲青年局推動「雄挺利」計畫，為符合「經濟部中小及新創企業署青年創業貸款」資格的青創業者，提供最高200萬元、最長5年期的貸款利息補貼。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

廣受好評的「雄挺利」青年創業貸款利息補貼政策今年再度上線，將於114年7月1日正式開跑。這項計畫旨在減輕高雄青創業者的財務壓力，穩定其經營基礎，為充滿挑戰的創業之路提供實質的「紅利」。只要是通過經濟部青年創業貸款的高雄青創業者，都有資格申請這項補貼。

高雄市政府青年局局長林楷軒表示，市府一直致力於將高雄打造成一個創業友善的城市，透過與中央政策資源的結合，「雄挺利」計畫成功協助青年降低了貸款利息負擔。他指出，去（113）年，這項政策惠及了超過百家業者，申請貸款總額突破新台幣1億元，涵蓋餐飲、科技、文創等多個多元領域，顯示出政策的顯著成效。隨著創業熱潮持續升溫，今年計畫的再度啟動，預計將能幫助更多青創團隊打下穩固的營運基礎，加速進軍市場。

「雄挺利」對青年創業的實質幫助，已有多個成功案例足以驗證。例如，位於鹽埕區、以純麥芽糖包裹台農57號地瓜聞名的市集人氣品牌「明宏拔絲地瓜」，就透過利息補貼機制成功分攤了資金壓力。創辦人郭佳蓉分享：「幸好有『雄挺利』的幫忙，讓營運利潤在不受影響的情況下，得以持續投入員工培訓。」

此外，三民區的「喬媽灶咖」則以色彩繽紛、無添加的副食品打開市場，並將產品線延伸至寶寶餐與媽媽便利包。喬媽更廣納二度就業媽媽加入團隊，建立起溫暖的職場文化。創辦人喬媽感性表示：「感謝市府一路相挺，是我們創業路上最堅實的夥伴。」

▲高市青年局長林楷軒（左）走訪「明宏拔絲地瓜」，體驗翻炒拔絲地瓜的製作流程，感受傳統甜食背後的用心與傳承。（圖／記者吳世龍翻攝）

青年局提醒，本年度「雄挺利」計畫分兩期受理申請：第一期自114年7月1日至12月31日，第二期為115年1月1日至6月30日，兩期皆採預算用罄為止。符合申請資格的青創業者，將提供最高200萬元、最長5年期的貸款利息補貼，總補貼上限約為貸款本金1億元所產生的5年期利息。有意申請的青創業者務必儘早提出申請，爭取名額。

申請條件包括：設籍高雄市滿3個月、年齡18至45歲、公司設立或商業登記地點在高雄市且成立未滿8年。符合資格者，可向兆豐銀行高雄各分行（不含簡易型）或高雄銀行營業部申請經濟部青創貸款，經核貸後即可申請「雄挺利」利息補貼。補貼款項將直接匯入申請人帳戶，申請程序簡便、無需奔波。

除了利息補貼，「雄挺利」計畫僅是高雄市政府青年局眾多創業支持措施中的一環。青年局也持續推動創業補助、參展補助，以及涵蓋財務規劃、行銷策略、法務諮詢等實用主題的免費創業輔導課程。

民眾若有資金或創業諮詢需求，可親洽青年局，或上網搜尋「高雄市政府青年局」，並追蹤其官方Facebook、Instagram與LINE@（@youth.kcg），即可即時掌握最新的青創資源與補助資訊。