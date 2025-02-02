高雄創業神隊友！青年「雄挺利」第2彈開放送件　200萬5年免利息

▲「雄挺利」利息補貼計畫第二梯次將於2025年1月1日起開放民眾送件。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

「113年度雄挺利」利息補貼政策自推出以來廣受青創業者好評，不僅有效減輕創業負擔，更為高雄打造創業友善環境注入動能。繼第一梯次成功協助近50家青創企業穩健發展後，高市青年局今宣布，「雄挺利」利息補貼計畫第二梯次將於2025年1月1日起開放民眾送件，名額有限不要錯過，歡迎懷抱創業夢想的青年踴躍申請。

力助青年站穩創業腳步，「雄挺利」第一梯次補貼計畫圓滿落幕，參與的青創業者普遍給予高度肯定，例如投入碳資產管理服務的高雄新創企業「茂登碳中和環保有限公司」，創辦人林昱衡提到：全球面臨著急迫的減碳壓力，企業沿著減碳路徑從最初步的碳盤查到未來的碳中和實現，皆亟需專業的綠領人才與顧問輔佐，因此決定投身領域開創新局，提供全方位的碳資產管理服務，從開班授課到輔導碳盤查、碳足跡與碳匯諮詢，目光更投向東南亞市場，致力於成為綠色資源媒合平台，整合國際資源鍊，為客戶量身打造低碳化轉型方案。

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而在創業過程中，財務管理與人力資源發展是創業家常見的棘手難題，透過青年局的「雄挺利」利息補貼計畫，公司得以在拓展核心業務的同時，亦能顧及身後的內部管理，穩健茂登碳中和的茁壯，逐步成為台灣與東南亞碳中和市場的重要參與者。

此外，主打寵物插畫設計的創業品牌「秋爽寵物插畫事務所」，作品風格細膩且充滿童趣，深受市場喜愛。負責人邱頌唯表示，創業過程資金緊迫是一大難題，但透過「雄挺利」利息補貼計畫能夠減輕負擔，「有了後盾，備感安心！」更能感受政府力挺青創產業的支持與用心。

青年局局長張以理表示，「雄挺利」計畫預計支應1億元貸款本金的5年利息補貼，第二梯次將繼續與兆豐銀行與高雄銀行合作，符合資格的青創業者，可洽兆豐銀行或高雄銀行一站式完成青創貸款及利息補貼申辦，核准後由銀行直撥入帳。第二波補貼政策上路，希望能夠減輕青創業者的經營壓力，進而為產業注入活水，提升高雄在地就業機會，朝友善創業的城市目標邁進。

青年局提醒，第二梯次申請時間自2025年1月1日至6月30日止，凡年滿18歲至45歲、設籍高雄滿3個月，並於高市設有5年內公司、商業登記，且向兆豐銀行高雄各分行(不含簡易型分行)或高雄銀行營業部申請經濟部青創貸款獲貸者，即可同步享有利息補貼，最高補貼金額可達10萬元以上，讓青年創業者在實現夢想的道路上，可以減輕貸款壓力。

除「雄挺利」貸款利息補貼計畫，高市青年局也透過創業補助、參展補助以及多元化的創業輔導諮詢課程，協助在地青年創業圓夢。有資金需求或創業相關問題，可線上查詢高雄市政府青年局網站，或加入官方FB、IG及LINE帳號接收相關政策好康，即時掌握最新資訊。