北車隨機攻擊挨批「橫向聯繫不足」　交長：下月辦聯合防災演練

▲交通部長陳世凱。（圖／記者周湘芸攝）



記者周湘芸／台北報導

台北車站及捷運中山站日前發生隨機攻擊事件，立委今於立法院質疑，台北車站等多鐵共構車站演練頻率過低、橫向聯繫未整合。交通部長陳世凱表示，明年1月底將辦理聯合防災演練，並於3個月內針對各交通場站討論出一套防災標準。

日前台北車站及捷運中山站發生隨機攻擊事件，引發恐慌。元旦假期及春節連假將至，交通部今於立法院交通委員會進行「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵台鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」專題報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委李昆澤質詢表示，大眾運輸風險不只要單點式管理，更要系統性的處理，針對日前的無差別攻擊要建立更完整的防禦。以台北車站為例，上一次實際演練是2019年，另在2021年及2024年僅採桌上兵推方式演練，質疑這樣的頻率能提升安全嗎？

李昆澤指出，現在國外都用AI偵測異常行為，歐美也引入危險品偵測系統，加快預警時間，現在台北車站9大系統面臨設備不足問題，像是有部分場站還在用類比攝影機，這種基礎建設落差就容易出現風險漏洞，另外各單位業務協作也容易發生斷點及權責不清，造成反應不及狀況。

陳世凱表示，過去聯合防災中心演練次數確實不夠，這次攻擊事件中，也看到很多事情不夠落實，機關間聯繫有很大檢討空間，預計明年1月底辦理聯合防災演練，未來每年舉辦。另外，明天下午交通部次長伍勝園也將召集會議，就全國場站系統串接進行討論，像北車9大系統軟硬體不同，未來整合會出問題，需要統合討論。

另外，他表示，目前高鐵車站保全都配有設備，台鐵還沒全面化，會增加預算加強設備給保全使用。

立委洪孟楷也說，對於交通場站加強演練，各縣市捷運公司要如何與交通部轄下的台鐵及高鐵整合？交通部應該針對鐵道、航空站及商港等人潮聚集之處訂定一套標準，讓各縣市應用。

陳世凱指出，目前針對三鐵、兩鐵共構車站優先整合，過去針對火災及水災等多元狀態有很多演練，但針對人為攻擊演練次數不多，明天下午會召開會議共同討論，另外，上周鐵道局也已召集各縣市鐵道系統來初步開會，預計3個月內訂出標準。