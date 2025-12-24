快訊／艾普斯坦新檔案公開「大量涉川普」　司法部反擊

▲艾普斯坦位於曼哈頓的住所內的抽屜和相框照片，其中包括川普的照片。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國政府23日對外公開新一波與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件，其中涉及多項與美國總統川普相關的內容。美國司法部隨後發表聲明，為川普辯護，強調部分指控屬於「缺乏事實基礎的誇大說法」。

根據法新社報導，司法部迅速替現年79歲的共和黨籍總統澄清，並透過社群平台X指出，這批文件中有些內容來自2020年總統大選前夕，曾提交給聯邦調查局（FBI），當中包含針對川普的不實與聳動指控。不過，司法部並未逐一說明哪些內容為虛假。

司法部進一步表示，若相關說法具備任何可信性，早已在過去被用於法律或政治層面的行動，而非至今未有實質進展。

此次公布的資料總量約8000份，當中涵蓋數百段影片或錄音檔，亦包含2019年8月的監控影像。艾普斯坦正是在該月於獄中被發現死亡，官方結論為自殺。

文件同時收錄一份2020年1月由紐約聯邦檢察官留下的調查筆記，當時正針對艾普斯坦的共犯、前伴侶麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）展開偵辦。筆記內容提及，最新取得的紀錄顯示，川普搭乘艾普斯坦私人飛機的次數，遠超過過往公開報導或調查單位原先掌握的數量。

不過，文件中部分涉及川普的說法無法獨立驗證，且目前沒有任何證據顯示與犯罪行為有直接關聯。

其中一項內容，來自一封據稱是艾普斯坦在獄中撰寫的手寫信，收信人為因性侵多名女性運動員入獄的前美國體操隊醫納沙（Larry Nassar）。信中艾普斯坦疑似抱怨自身處境，並以影射方式提及「總統與他們一樣偏好年輕女性」，相關描述涉及不當行為指控，但未經查證。

對此，川普於22日再次重申，他並不支持公開這批檔案，認為相關作法可能波及無辜人士。他向媒體表示，當年許多人都曾與艾普斯坦有所往來，並非只有特定人士。

