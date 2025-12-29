黃子佼遭限制出境將屆滿　高院傳他開庭...身體不適請假未到

▲藝人黃子佼藏兒少性影像案，高院將他限制出境、出海8個月，即將屆滿。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼藏有2259部未成年青少年性影像影片，高等法院因他與37名被害人達成和解並賠償，改輕判有期徒刑1年6月，並宣告緩刑4年的自新機會。由於他先前遭限制出境將於元旦屆滿，法院傳喚他出庭說明有無解禁的必要，但黃子佼今早以身體不適為由請假未到庭，庭訊僅5分鐘就結束，法院近日內將作出裁定。

黃子佼遭檢警查出身為兒少情色網站「創意私房論壇」的高級會員，家中電腦下載2259部兒少性影像檔案，最小被害人年僅10歲，最大也才17歲；她們裸露身體，甚至還被迫穿學校制服、手拿寫著姓名等個資的紙張拍攝。檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》「支付對價持有兒少性影像罪」提起公訴。一審法院審理時，黃子佼拒不認罪，一審因此將他判處有期徒刑8個月。

上訴二審後黃子佼改口認罪，並積極與被害人和解。全案於上月底宣判，高院認為黃子佼確實違反《個人資料保護法》之罪，加重改判有期徒刑1年6月；但考量他與37位被害人達成和解，高院「足認其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為」，最後宣告他緩刑4年的自新機會。

高檢署收受本案判決後，認為黃子佼的犯行對兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，因此於日前正式上訴最高法院，黃子佼是否擺脫牢獄之災，目前還是未定之數。

而本案二審期間，高院曾經於5月初傳喚他後，認為他身為藝人，財力雄厚又經常出國演出，有必要對他增加限制，因此裁定將他加保50萬元，並限制出境、出海8個月。因為限制的期限將於2026年元旦屆滿，高院遂於29日傳喚黃子佼出庭應訊，以決定是否繼續限制。

但黃子佼卻臨時以身體不適為由，向法院請假，沒有出庭。庭訊僅進行5分鐘即結束，據了解，律師表明黃子佼深具悔意，絕對不會棄保潛逃；但檢方則認為，黃子佼有逃亡之虞，因此建請法院仍維持限制。法官諭知後核辦，全案將於近日內裁定。