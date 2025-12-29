迎新首拍！士林分署拍賣會1/6登場　捷運宅、土地底價逾2.8億

▲士林分署123聯合拍賣會登場，捷運宅、土地底價逾2.8億。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署將於明（115）年1月6日下午3時，在分署一樓拍賣室舉辦迎新首場「123聯合拍賣會」，拍賣標的涵蓋不動產、土地、汽車、股票及服飾等多元項目，底價總值逾2.8億元，種類豐富，吸引不少投資與自住族目光。

士林分署指出，本次不動產拍賣標的相當多元，其中底價最高者為位於新北市汐止區白雲段250地號土地，基地鄰近水源路二段巷道，屬鄉村區乙種建築用地，面積約697.66坪，底價7,680萬元，具備高度投資潛力。

此外，拍賣名單中亦包含一筆位於北市北投區溫泉路的三層樓透天厝，總坪數約116.45坪（含頂樓加蓋），本次為第三次拍賣，底價降至5,568萬元。該物件鄰近新北投捷運站、北投國中與北投公園，交通與生活機能完善，兼具自住與投資價值。

除上述亮點標的外，士林分署本次亦釋出位於三芝、汐止、淡水、內湖、南港、士林及北投等地，合計40餘筆土地，涵蓋農業區、住宅區、陽明山國家公園一般管制區、保護區及山坡地保育區等多種類型，提供不同需求民眾評估選擇。

動產部分，則包括2012年出廠納智捷汽車（排氣量2,198c.c.）、詠嘉科技公司股票及女性服飾等標的，無論是換車、投資或日常消費，都有機會以相對實惠價格入手。

士林分署提醒，不動產採通訊投標及現場投標並行，動產則採現場喊價競標或變賣方式進行。欲參與動產競標者，須攜帶身分證件至現場登記並領取號碼牌；不動產通訊投標者，則須至士林分署官網下載投標文件，填妥後於開標前一日以雙掛號寄送至內湖康寧郵局第52號信箱，逾期將不予受理。